Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

Τρία νέα εντάλματα σύλληψης ενδέχεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα τρία άτομα συνδέονται, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια για απολογία και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Το ένα πρόσωπο είναι η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου μέσα στο οποίο είχε αποτυπωθεί ο φερόμενος ως συνεργός του δολοφόνου λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε καταγραφεί και κοντά στο σημείο όπου είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση ο 68χρονος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το οπτικό υλικό δείχνει ότι η συγκεκριμένη οδηγός τον βοήθησε να κρυφτεί.

