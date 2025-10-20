Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Προφυλακιστέοι και οι δύο κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους που ξεκινήσαν το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, μετά την μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Η πολύκροτη υπόθεση αφορά το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, όπου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης του. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.

«Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε»

Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες, ολοκληρώθηκε στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας η διαδικασία απολογίας του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας» και υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι στη σκηνή του εγκλήματος εισήλθε ο συγκατηγορούμενός του, ενώ ο αυτόπτης ή ο υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας «αναγνώρισε λάθος άτομο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαβέλα:

«Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες. Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή.

Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας.

Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε. Η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια· τώρα μόλις ξεκίνησε. Έχουμε, λοιπόν, αρκετή πορεία μπροστά μας… Επαναλαμβάνω ότι ο εντολέας μου επιθυμεί να αποδειχθεί η αλήθεια μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Από αυτό το βήμα, εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Στις 19:40 πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος που παραδόθηκε και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός».

Πηγή: enikos.gr