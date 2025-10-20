Νεκρός 37χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ στο Περιστέρι

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10 δολοφόνησε έναν 37χρονο έξω από γνωστό κλαμπ στην περιοχή του Περιστερίου έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ.

Αυτόπτες κατέθεσαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, που ανέλαβαν την έρευνα, ότι ο 37χρονος βγήκε από το κλαμπ και συναντήθηκε με ένα άτομο. Η συζήτηση ξέφυγε, λογομάχησαν και ο άγνωστος έβγαλε ένα μαχαίρι και κάρφωσε τον 37χρονο, που έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ o 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», είχε χάσει όμως μεγάλη ποσότητα αίματος και κατέληξε.

Ο 37χρονος άνδρας ήταν από τη Βουλγαρία και εξετάζεται αν έχει κάποια ποινική εμπλοκή, ενώ οι αστυνομικοί μαζεύουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να εντοπίσουν τον δράστη του εγκλήματος.

