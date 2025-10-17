Φοινικούντα: Η στιγμή της δολοφονίας στο κάμπινγκ, η διαφυγή των δραστών - Τι αναφέρει η δικογραφία

Τα όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν την ώρα της διπλής δολοφονίας μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - όπως αυτά καταγράφηκαν μέσω καταθέσεων και στοιχείων που συνέλεξε η αστυνομία και περιλαμβάνονται στη δικογραφία - βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο έγγραφο επίσης περιγράφεται λεπτομερώς και ο τρόπος διαφυγής των δύο δραστών.

Όπως αναφέρει το CNN Greece επικαλούμενο την κατάθεση του ανιψιού του θύματος της δολοφονίας, ενώ βρισκόταν με τον θείο του στο χώρο υποδοχής του κάμπινγκ «ένας άγνωστος νεαρός άνδρας ηλικίας 16 έως 25 ετών, ξανθός με λευκή επιδερμίδα και κοντά μαλλιά, εισήλθε στο χώρο και αφού ρώτησε στα αγγλικά το θύμα αν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο, στη συνέχεια έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορές».

«Ο μάρτυρας άρχισε να τρέχει προς την έξοδο του χώρου υποδοχής όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο επιστάτης και τον προέτρεψε και αυτόν να τρέξει. Καθώς έτρεχε άκουσε ακόμα δύο ή τρεις πυροβολισμούς και κατάλαβε ότι ο επιστάτης έπεσε στο έδαφος. Τότε γύρισε για να δει τι έχει συμβεί και είδε το δράστη να στοχεύει προς το μέρος του και άκουσε ακόμα έναν ή δυο πυροβολισμούς που προορίζονταν προφανώς για τον ίδιο» αναφέρει ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια και αφού κατάφερε να ξεφύγει από το δράστη έφθασε στο κάμπινγκ του εστιατορίου και ενημέρωσε του υπαλλήλους τι είχε συμβεί ζητώντας να καλέσουν την Αστυνομία. Επιστρέφοντας στο χώρο υποδοχής διαπίστωσε ότι επιστάτης ήταν νεκρός στο έδαφος πίσω από το χώρο υποδοχής και το θύμα νεκρό εντός του χώρου υποδοχής.

Πώς διέφυγαν οι δράστες

Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας και όσα στοιχεία αναφέρονται στη δικογραφία, οι δράστες της δολοφονίας ήταν δύο και χρησιμοποίησαν για τη μετάβασή τους προς τον τόπο του εγκλήματος και τη διαφυγή τους από αυτόν, μια μοτοσυκλέτα τύπου scooter, μάρκας HONDA λευκού χρώματος.

Καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Μεσσήνης, ακολούθως προς τον τόπο του εγκλήματος, ενώ αμέσως μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας απομακρύνθηκαν και οι δύο μαζί χρησιμοποιώντας το παραπάνω δίκυκλο.

Στην Πύλο, καταγράφηκε μόνο ο οδηγός του scooter, ο οποίος αφού ταξίδεψε από δρόμο χωρίς διόδια, το στάθμευσε στην οδό Ιάσωνος στην Καλλιθέα σε απόσταση 500 και πλέον μέτρων από την πολυκατοικία στην οποία διαμένει, κινήθηκε πεζός και εισήλθε σε αυτή.

Εξήλθε λίγο μετά και επιβιβάσθηκε στο scooter, το οποίο είχε ο ίδιος σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο όταν έφυγε από την Αθήνα με προορισμό το Νομό Μεσσηνίας, ενώ καθ’ όλο αυτό το διάστημα το scooter αυτό δεν μετακινήθηκε.

Όσον αφορά στο scooter των δραστών διαπιστώθηκε ότι το βράδυ της Τρίτης (7/10) εξήλθε από την πολυκατοικία της οδού Ματζαγριωτάκη ο ως άνω άνδρας, μετέβη πεζός στο σημείο.

Πλησιάζοντας έβαλε στο κεφάλι του κράνος μηχανής, το οποίο είχε έως εκείνη τη στιγμή μαζί του, επιβιβάσθηκε στο scooter και απομακρύνθηκε από το σημείο. Σημειώνεται ότι το δίκυκλο μάρκας DERBI που αναφέρεται παραπάνω ανήκει στον πρώτο κατηγορούμενο.

Ο ψηφιακός οπτικό δίσκος στον οποίο έχει καταγραφεί το βιντεοληπτικό υλικό, θα αποσταλεί συμπληρωματικά λόγω του μεγάλου όγκου των αρχείων.

