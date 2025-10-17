Φοινικούντα: Τα νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών – Μυστήριο με το όπλο του εγκλήματος και το κινητό του συνεργού

Αναπαράσταση του εγκλήματος ζητά η αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για το διπλό φονικό της Φοινικούντας, την στιγμή που νέες πληροφορίες σχετικά με νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο «κάδρο» των ερευνών των Αρχών, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος, παρουσία των δύο 22χρονων αλλά και του αυτόπτη μάρτυρα κατέθεσαν οι συνήγοροι της αδελφής του 68χρονου θύματος του διπλού φονικού.

Παράλληλα, νέα μαρτυρία έρχεται στη δημοσιότητα, καθώς στενός φίλος του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» αναφέρθηκε στις σχέσεις που είχε με τον ανιψιό του. «Είχε ζητήσει από τον θείο του να πουλήσουν το κάμπινγκ και ο θείος του, του είχε πει ”εντάξει το δέχομαι, αλλά στα χρήματα που θέλω εγώ”. Και αυτός ήταν πιο πιεστικός και ήθελε να πουληθεί ντε και καλά» ανέφερε συγκεκριμένα.

Δεν έχει βρεθεί το όπλο

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο του εγκλήματος φαίνεται πως δεν έχει βρεθεί. Οι αστυνομικοί έψαξαν σε κάδους απορριμμάτων έξω από την Φοινικούντα, σε δρόμους και ρεματιές, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Αυτό που γνωρίζουν οι Αρχές είναι ότι έχει ασημί χρώμα, ότι είναι περίστροφο και ότι ένας από τους δύο 22χρονους το είχε στην θήκη της κιθάρας, η οποία διακρίνεται σε ένα από βίντεο που έχει καταγραφεί από την περιοχή.

Στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της δολοφονίας και το κινητό τηλέφωνο το οποίο εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Στο σπίτι του άλλου ατόμου, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κάτι συγκεκριμένο, ούτε τα ρούχα που φορούσε την εν λόγω ημέρα, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο, καθώς ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι το πέταξε σε έναν υπόνομο επειδή βράχηκε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το σημείο.

Όμως, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή και ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Άλλα δύο άτομα στο κάδρο των ερευνών

Στο κάδρο των ερευνών όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1 φαίνεται ότι μπαίνουν άλλα 2 άτομα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα με τους οποίους επικοινώνησε ο ένας από τους 2 δράστες τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα.

Οι επικοινωνίες αυτές είναι στο «μικροσκόπιο» ώστε να δουν οι αστυνομικοί τον ακριβή ρόλο που είχαν στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» μια γυναίκα με άσπρο αυτοκίνητο, η οποία διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με συγγενικό πρόσωπο του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φαίνεται πως τον παρέλαβε μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από το τόπο του εγκλήματος και τον μετέφερε στην Καλαμάτα.

Η γυναίκα αυτή αναμένεται να κληθεί σύντομα από τις Αρχές για να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό, άνθρωποι που τους γνωρίζουν λένε ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής και ο εμφανιζόμενος ως συνεργός είναι στενοί φίλοι, με τους ίδιους τώρα να αλληλοκατηγορούνται.

Ο φερόμενος δράστης της διπλής δολοφονίας, σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν, δούλευε στην Καλλιθέα, ως διανομέας σε πιτσαρία τα απογεύματα, ενώ τα πρωινά πήγαινε στη σχολή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχε ένα λευκό μηχανάκι, δεν είχε πάει στρατό και δεν είχε εμπειρία από όπλα, όμως, οι 5 από τις 6 βολές που κατηγορείται ότι έριξε ήταν εύστοχες. Ο καθ’ ομολογίαν συνεργός του ήταν ο καλύτερος του φίλος.

Ο καθ’ ομολογίαν συνεργός και συνοδηγός φέρεται να έχει φύγει από το σπίτι του τον τελευταίο καιρό και να συγκατοικούσε με τον φίλο του, τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες υπέδειξε ως τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, ενώ φέρεται να έχει ομολογήσει ότι εκβίαζε τον ιδιοκτήτη και να είχε προχωρήσει σε 2 επιθέσεις εναντίον του τον Σεπτέμβριο.

Νεότερες πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις» αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως συνεργός, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι λόγω αυτού, ο συνήγορος θα ζητήσει συγκεκριμένες πραγματογνωμοσύνες.

«Θα τα κανονίσω όλα εγώ»

Το Star αποκάλυψε τον διάλογο μεταξύ των δύο κατηγορούμενων που έγινε λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, έτσι τουλάχιστον όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον φίλο του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Ο συνεργός ξεκίνησε την ομολογία του υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική του κακοποίηση από τον 68χρονο έγινε το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Δεν μπορούσε, όπως λέει, να το αποτρέψει και μάλιστα απείλησε ότι θα φωνάξει την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος του έδωσε 400 ευρώ, αναφέροντας στη συνέχεια: «Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε : “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;”».

