ΕΛΑΣ για Φοινικούντα: «Οι δύο 22χρονοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός - Βρέθηκαν τα ρούχα του ενός»

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Αστυνομία για τη διπλή ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε πριν από 11 ημέρες, στις 5 Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Η πολύκροτη υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο 22χρονοι Έλληνες, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Στη ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν βρει τα ρούχα και τον εξοπλισμό που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος αρνείται ότι είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Παρότι δεν απολογήθηκε και έκανε χρήση του δικαιώματος της "σιωπής", προφορικά ισχυρίστηκε ότι: "Στη Φοινικούντα πήγα για τα χρήματα του εκβιασμού. Εγώ περίμενα στο μηχανάκι. Ο Χ….. μου είπε ότι πάει να πάρει κάποιον ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο και ποιον. Μετά έγινε ό,τι έγινε".

Υπάρχει σημαντική ένδειξη, ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε στις αρχές, πριν τη δολοφονία είχε επαφή με πιθανό ηθικό αυτουργό ή συνεργό, μέσω ενδιάμεσου. Φέρεται ο ίδιος να επικοινώνησε ή δέχθηκε επικοινωνία, από τρίτο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με ένα τέταρτο. Και τα τρία τηλέφωνα φέρεται να ενεργοποιούν την ίδια κεραία κινητής τηλεφωνίας, που καλύπτει το κάμπινγκ στης Φοινικούντας.

Αυτά τα δύο πρόσωπα όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείουν να έχουν σχέση συγγένειας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν αυτές οι επικοινωνίες ήταν ένα σύνθημα ότι οι φυσικοί αυτουργοί έφθασαν ή ενημέρωσης ότι οι δύο στόχοι βρίσκονται στον χώρο.