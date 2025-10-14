Φοινικούντα: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα τους σκοτώσει - Τον άφησα και έφυγα» κατέθεσε ο συνεργός (vid)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπνιγκ στη Φοινικούντα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μεσημέρι της Τρίτης (14/10/25) συνελήφθη συνεργός του δράστη του στυγερού εγκλήματος, ο οποίος νωρίτερα είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας αρνήθηκε ότι συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στο στυγερό έγκλημα, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι ο συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο να κινείται προς την περιοχή του κάμπινγκ λίγο πριν τη διπλή δολοφονία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ομολόγησε ότι πήγε τον δράστη της δολοφονίας στο κάμπινγκ τη μοιραία νύχτα.

Υποστήριξε, όμως, πως δεν περίμενε ποτέ ότι ο δράστης πήγε εκεί, με σκοπό να σκοτώσει το θύμα, πως δεν περίμενε πως θα έβγαζε όπλο και θα πυροβολούσε.

Γι΄αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, όταν ο δράστης σκότωσε το θύμα, εκείνος τον άφησε και έφυγε.

«Μαζί πήγαμε όντως, είμαι ο συνεπιβάτης στο σκούτερ, δεν είχα ιδέα ότι πήγαινε να σκοτώσει αυτούς τους δύο, δεν περίμενα ότι θα έβγαζε όπλο», κατέθεσε στη ΓΑΔΑ.

Το δρομολόγιο του δράστη

Ο δράστης - που ακόμη διαφεύγει της σύλληψης και καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο - με το λευκό σκούτερ και τις καλυμμένες πινακίδες φαίνεται να κινήθηκε μετά τη Φοινικούντα στη Μεθώνη, στην Πύλο, στα Φιλιατρά και στην Κυπαρισσία.

Στη συνέχεια, εντοπίζεται εκτός νομού Μεσσηνίας, στον Πύργο Ηλείας και τελικά στην Κόρινθο, μέχρι που αφήνει την Πελοπόννησο και εντοπίζεται στο Χαϊδάρι.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης κατά ζωής έχουν συνθέσει τα κομμάτια του παζλ και έχουν κατανοήσει το σχέδιο απομάκρυνσης του δράστη, ο οποίος επέλεξε την παλιά Εθνική οδό και επαρχιακές διαδρομές με λιγότερες κάμερες.

Από τη συλλογή των βίντεο, οι αστυνομικοί έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε καλή γνώση των περιοχών και του πως να ελιχθεί, ενώ δεν θεωρούν σε πρώτη φάση ότι το μηχανάκι διαφυγής είναι κλεμμένο.

Ο «εντολέας θανάτου»

Η αστυνομία ελέγχει οπτικό υλικό και από τις αντίθετες κάμερες, μήπως βρει τη διαδρομή του προς τη Φοινικούντα, ενώ δεν αποκλείει ύπαρξη «εντολέα θανάτου» και για το λόγο αυτό συγκρίνει τις δύο διαθήκες για να εντοπίσει πιθανούς δυσαρεστημένους.

Ο δράστης είτε είναι ο ίδιος άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ή ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε.

Ένα τηλεφώνημα την ώρα του φονικού, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς εξέπεμψε από το κάμπινγκ και δεν αποκλείεται να ήταν μία κλήση επιβεβαίωσης του δράστη.

Η διαθήκη και οι κληρονόμοι

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν δει το «φως» στοιχεία από το περιοχόμενο της διαθήκης του θύματος, το οποίο αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του. Του κληροδοτεί το μισό κάμπινγκ, ακίνητα και μετρητά.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και κληροδότημα στον επιστάτη του, αφήνοντάς του το μισό χωράφι που κατείχαν από κοινού με τον ανιψιό, καθώς και μέρος από τον εξοπλισμό και τις καταθέσεις του κάμπινγκ.

Σε άλλον ανιψιό του αφήνει ένα οικόπεδο, ενώ δίνει σαφείς οδηγίες για την περίπτωση που ο βασικός κληρονόμος αποφασίσει να πουλήσει την επιχείρηση. Θα πρέπει να αποδώσει 100.000 ευρώ σε δύο συγγενείς και 200.000 ευρώ στον επιστάτη.

Πηγή: cnn.gr