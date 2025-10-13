Φοινικούντα: Σε βοηθητικό ρόλο ο μυστήριος άνδρας που συνόδευε τον δολοφόνο του κάμπινγκ – Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

Η μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που είδε στο θηριώδες scooter του εκτελεστή με το περίστροφο, να ανεβαίνει ένα δεύτερο άτομο και να του δείχνει τα κατατόπια, φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της διπλής δολοφονίας, στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Μια μαρτυρία, που επαληθεύεται από κάμερα και δείχνει έναν μυστηριώδη άνδρα να συναντά τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και να του δίνει κατευθύνσεις. Είναι το αινιγματικό αυτό πρόσωπο ο ηθικός αυτουργός για το έγκλημα στο κάμπινγκ, ή πρόκειται για συνεργό που είχε βοηθητικό ρόλο στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου;

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οδηγούν τους αναλυτές του Ανθρωποκτονιών στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τρίτο άτομο, που εκτός από τον ηθικό αυτουργό και τον εκτελεστή, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δολοφονία. Όλα δείχνουν πως σιγά – σιγά ολοκληρώνεται το παζλ της ζοφερής αυτής υπόθεσης και οι αρχές, οδηγούνται στη λύση του μυστηρίου.

Οι profilers, φέρεται να εκτιμούν ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και να αναζητούν τον εκτελεστή και τον άνθρωπο που του έδωσε οδηγίες. Αναφορικά με το προφίλ του εκτελεστή πιστεύουν πως ο πιστολέρο με το περίστροφο, είναι άτομο νεαρό και παραβατικό χωρίς όμως να κινείται σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος. Με απλά λόγια, δεν φέρεται να είναι επαγγελματίας εκτελεστής, που «ναυλώθηκε» από την Αθήνα για να εκτελέσει το σφραγισμένο συμβόλαιο θανάτου.

Ταξίδεψε από την πρωτεύουσα, στη Φοινικούντα για να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά και επειδή, ενδεχομένως δεν γνώριζε τα κατατόπια, ένα τρίτο πρόσωπο, του υπέδειξε τον τόπο του εγκλήματος χωρίς όμως αυτός ο άνθρωπος, όπως λένε οι αρχές, να συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση. Αφού πραγματοποίησε την πράξη, στη συνέχεια αναχώρησε για την Αθήνα για να κρυφτεί.

Οι αστυνομικοί, γνωρίζουν το δρομολόγιο του και όπως λένε είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσουν και να τον βάλουν στο χέρι.

