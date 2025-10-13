Φοινικούντα: Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη – Τα λάθη, οι κάμερες και η πλαστή πινακίδα (vids)

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, στην Μεσσηνία, και οι αρχές φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ του εγκλήματος, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του καλού φίλου του και επιστάτη, ο οποίος έτρεξε να σωθεί αλλά δεν πρόλαβε.

Υπενθυμίζεται ότι αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος ήταν ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος έχει δώσει από την πρώτη στιγμή κατάθεση στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και έχει περιγράψει τον εκτελεστή.

Μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., είναι εάν ο εκτελεστής έδρασε μόνος του, εάν είχε συνεργό που τον βοήθησε με κάποιον τρόπο να σκοτώσει τους δύο άνδρες και εάν είχε λάβει εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου.

Κάποια κρίσιμα λάθη που φαίνεται πως έκανε ο νεαρός δράστης φαίνεται να οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα, ότι αποκλείεται να σχετίζεται με υπόθεση του οργανωμένου εγκλήματος. Το σενάριο της ύπαρξης ηθικού και φυσικού αυτουργού, είναι αυτό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία 24ωρα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο του εκτελεστή και συγκεντρώνουν στοιχεία για το κίνητρο του εγκλήματος, που πιθανότατα θα είναι και το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει σε οικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά και σε πιθανές προσωπικές διαφορές του ιδιοκτήτη και ίσως του συνεργάτη του, με κάποιο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου».

Τα προηγούμενα 24ωρα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τουλάχιστον δύο άτομα ώστε να εξετάσουν εάν σχετίζονται με το έγκλημα,. ωστόσο, δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Με πλαστή πινακίδα το σκούτερ

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δράστης είναι ένα άτομο νεαρής ηλικίας, που χρησιμοποίησε ένα σκούτερ προκειμένου να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε Μεσσηνία, Ηλεία, Κορινθία και Δυτική Αττική.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο νεαρός μοτοσικλετιστής ακολούθησε μία δαιδαλώδη διαδρομή οδηγώντας το λευκό σκούτερ, που φέρει πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας. Ο αριθμός κυκλοφορίας του σκούτερ αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής και προσπαθούν να βρουν το σημείο, όπου το έκρυψε όταν έφτασε στην Αττική.

Σημειώνεται ότι με βάση και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα ο αναβάτης του σκούτερ, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν με την περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας.

Ταιριάζουν, επίσης και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο επιχειρηματία, στο σπίτι του στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την επίθεση, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όπως και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ωστόσο ήταν διαφορετική από το σκούτερ που χρησιμοποίησε για την διαφυγή του μετά την διπλή εκτέλεση.

Τσούκαλης: Το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε φυσικό και ηθικό αυτουργό



Ο έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο εκτελεστής δεν είναι άνθρωπος απο το περιβάλλον των θυμάτων και πιθανόν υπάρχει ένας φυσικός και ένας ηθικός αυτουργός.

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star, ο κ. Τσούκαλης τόνισε αρχικά ότι «δεν πιστεύω -σε ποσοστό 99%- ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε κάτι με τα δύο θύματα θα το γνώριζε ο ανιψιός. Επομένως δεν είναι ένας άνθρωπος από το περιβάλλον. Το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε φυσικό και ηθικό αυτουργό». Τόνισε, επίσης, ότι ο συνεργός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στη Φοινικούντα.

Αναφέρθηκε και στις προηγούμενες επιθέσεις κατά του 68χρονου επιχειρηματία, διατυπώνοντας το ερώτημα: «Γιατί δεν τον σκότωσε; Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και δεν το πέρασε;».

Ο Γιώργος Τσούκαλης εκτίμησε ότι ο δράστης έχει κάνει πολλά λάθη και οι αστυνομικές αρχές έχουν πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Σχολίασε επίσης ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πράττουν πολύ σωστά που δεν διαρρέουν κρίσιμα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Πηγή: enikos.gr