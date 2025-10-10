Βίντεο σοκ με τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Ο σύντροφός της την κλοτσά στο κεφάλι και πέφτει αναίσθητη

Έντεκα μήνες μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της στην Πάτρα, ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο που μετέδωσε σήμερα η ΕΡΤ είναι τραβηγμένο από κάμερες ασφαλείας και καταγράφει τη δολοφονική επίθεση του δράστη εις βάρος της Γαρυφαλλιάς.

Η ηλικίας 41 ετών γυναίκα βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και βλέπει ξαφνικά μπροστά της τον 50χρονο με τον οποίο αρχίζει να τσακώνεται. Δέχεται ξαφνικά μια δυνατή κλοτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 50χρονος προσπαθεί στη συνέχεια να τη συνεφέρει ταρακουνώντας την, χωρίς όμως αποτέλεσμα και λίγο αργότερα, ένας άλλος άνδρας φτάνει στο σημείο και προσπαθεί να βοηθήσει.

Ο σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, η δίκη του οποίου ξεκίνησε, είχε πει αρχικά στην αστυνομία ότι βρήκε την 41χρονη χτυπημένη και κάλεσε βοήθεια για να μεταφερθεί όσο το συντομότερα γίνεται στο νοσοκομείο.

Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες των Αρχών, η Γαρυφαλλιά είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο για να περάσει εκεί το βράδυ, μετά από καβγά που είχε με τον σύντροφό της. Εκείνος την ακολούθησε, την περίμενε και όταν συναντήθηκαν ξεκίνησε νέος διαπληκτισμός, πριν τελικά την κλοτσήσει στο κεφάλι, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Η Γαρυφαλλιά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εισήχθη στην εντατική, παρά τη μάχη που έδωσε όμως, υπέκυψε στα τράυματά της.

Πηγή: ethnos.gr