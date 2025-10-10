Κρίσιμη ημέρα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου, τι θέλουν να δουν οι Αρχές

Ιδιαιτέρως σημαντική χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61 ετων επιστάτη αλλά και επί χρόνια επιστήθιο φίλο του.

Και αυτό γιατί σήμερα «ανοίγει» η τελευταία διαθήκη του 68χρονου, στο ειρηνοδικείο της Πύλου.

Πρόκειται για την τελευταία διαθήκη του 68χρονου, με την πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, την οποία άλλαξε ένα χρόνο σχεδόν μετά την κατάθεση της πρώτης τον Οκτωβρίου του 2024.

Η αλλαγή φέρεται να έγινε μόλις λίγα 24ωρα πριν από την δολοφονία του.

Με το «άνοιγμά» της, θα γίνει γνωστό ποιοι είναι οι κληρονόμοι καθώς υπάρχουν αναφορές ότι είχε ορίσει -μεταξύ άλλων- και τον επιστάτη που δολοφονήθηκε μαζί του.

Υπάρχουν πληροφορίες μάλιστα πώς η πρώτη διαθήκη έχει εντοπιστεί από τις Αρχές, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο συσχετισμός τους θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για το ποιος ή ποιοι επωφελήθηκαν ή θεώρησαν ότι... χάνουν.

Για τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών είναι ανοικτό το σενάριο το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν οικονομικό.

Βέβαια δεν έχει αποκλειστεί να πρόκειται και για προσωπικό, με τον δράστη είτε ο ίδιος να είχε ανοικτούς λογαριασμούς με ένα από τα θύματα ή και τα δύο ή ακόμα να έδρασε κατόπιν εντολών.

Με το σκούρου χρώματος σκούτερ όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, έχει διανύσει μια τεράστια διαδρομή μέχρι την Ηλεία, στο πλαίσιο της διαφυγής του.

Από το επίμαχο αυτό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες Ασφαλείας, εκτιμάται ότι γνωρίζει την περιοχή και τους δρόμους.

Η έρευνα μάλιστα δεν επικεντρώνεται μόνο στο πώς έφυγε, αλλά και στο πώς έφτασε, δηλαδή το δρομολόγιο προσέγγισης.

«Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του θύματος -Εξετάζεται αν ο δολοφόνος είχε συνεργό

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωριστεί κάποιο άτομο από τον ανιψιό, που χαρακτηρίζεται πρόσωπο «κλειδί» αφού είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας.

Ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση και σε ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα το οποίο και ερευνάται.

Εάν δηλαδή ο δολοφόνος είχε και συνεργό, κάτι που είχε αφεθεί ανοιχτό ως ενδεχόμενο από την πρώτη στιγμή και μέχρι τώρα δεν έχει αποκλειστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης δίνεται και στην ερεύνα που γίνεται στις ηλεκτρονικές συσκευές των θυμάτων, στη διεύθυνση εγκληματολόγων ερευνών, για να διαπιστωθούν τυχόν ύποπτες επαφές και συνομιλίες που θα μπορέσουν επίσης να δώσουν απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν, μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δολοφόνου.

