Φοινικούντα: Αυτό είναι το προφίλ του δράστη της διπλής δολοφονίας (vid)

Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, εξοικειωμένος στα όπλα, γύρω 20 χρόνων που χρησιμοποίησε το δικό του σκουτεράκι για να πάει και να φύγει από το μοιραίο κάμπινγκ της Μεσσηνίας, εκτιμούν οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας της Φοινικούντας.

Οι profilers του «ελληνικού FBI» που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συντάραξε την Μεσσηνία, προσπαθούν, συνθέτοντας το παζλ της προσωπικότητας του δράστη, να φτιάξουν το προφίλ προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις του, να… μπουν (όπως χαρακτηριστικά λένε) στο μυαλό του, για τα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε ένα εξάσφαιρο περίστροφο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κατάφερε ρίχνοντας 6 σφαίρες, να χτυπήσει με τις 5 τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 62χρονο επιστάτη, δείχνουν ότι ήταν εξοικειωμένος ίσως και εκπαιδευμένος στα όπλα, είτε λόγω της ενασχόλησής του με το κυνήγι, είτε λόγω στρατιωτικής θητείας. Φαινόταν ιδιαίτερα ψύχραιμος με μεγάλη επιθετικότητα.

Το στοιχείο που προβληματίζει τους αναλυτές του ανθρωποκτονιών είναι το γεγονός ότι δεν πτοήθηκε όταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ εκτός από τα δύο θύματα του υπήρχε και ο ανιψιός. Εκτέλεσε το σχέδιο του και μάλιστα με την τελευταία σφαίρα προσπάθησε να πετύχει χωρίς αποτέλεσμα τον 33χρονο ανιψιό και μέτοχο κατά 49% του κάμπινγκ προκειμένου να του κλείσει το στόμα.

Το σημείο που «σβήνει» η εικόνα με το σκουτεράκι του δράστη της δολοφονίας, δηλαδή στον οικισμό Κορυφάσι Μεσσηνίας, (33 χιλιόμετρα από τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ), θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι κομβικό για να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο του. Οι επιλογές που είχε δεν ήταν πολλές και το γεγονός ότι δεν τον έχει καταγράψει άλλη κάμερα δείχνει ότι κρύφτηκε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χρησιμοποιώντας άλλο μέσο αφού πρώτα φρόντισε να κρύψει καλά το σκουτεράκι με το οποίο επισκέφθηκε το κάμπινγκ για να διαπράξει τη διπλή δολοφονία.

Παράλληλα οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες γνωστών φίλων και συνεργατών τόσο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και του επιστάτη, να δουν ποιο πιθανότατα ήταν το κίνητρο του δολοφόνου.

Προσωπικές διαφορές, οικονομικές εκκρεμότητες ή και τα δυο;

Οι επιθέσεις που δέχτηκε ο 68χρονος ιδιοκτήτης από νεαρό άτομο μέχρι το Σεπτέμβριο θεωρούνται πολύ σημαντικές για τη λύση του μυστηρίου. Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι ο 68χρονος δε θέλησε να αποκαλύψει στην αστυνομία ποιος ήταν ο άνθρωπος που του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε γιατί εκτίμησε ότι μπορούσε μόνος του να διαχειριστεί την κατάσταση και να λύσει το πρόβλημα που είχε προκύψει.

Παράλληλα εκτιμούν ότι επειδή φοβόταν πήρε μέτρα προστασίας φεύγοντας από το σπίτι και μένοντας τις τελευταίες εβδομάδες μέσα στο κάμπινγκ χωρίς να κυκλοφορεί την περιοχή.

Για αυτό λένε ότι τα κινητά τηλέφωνα που έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ θα δώσουν στοιχεία για το τι συνέβαινε τον τελευταίο μήνα στον 62χρονο και τον 68χρονο. Κλήσεις, μηνύματα, e-mail ακόμη, το φωτογραφικό υλικό αλλά και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ενεργοποιήθηκαν από το κινητό του ίσως δώσουν στοιχεία για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που τον απειλούσε και τελικά δολοφόνησε τα 2 θύματα.

