Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλειδί η κατάθεση του ανιψιού που γλύτωσε (vid)

Το κίνητρο του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61ενός ετών επιστάτη και στενό του φίλο, αναζητούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να γίνει και η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς, στην Κόρινθο, ενώ το πιθανότερο είναι ο εκτελεστής να χρησιμοποίησε περίστροφο και γι' αυτό δεν εντοπίστηκαν κάλυκες στο σημείο.

Aπό την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών όπως και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετέβη από την Αθήνα στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες της Ασφάλειας.

Τα τρία σενάρια για τη δολοφονία: Η περιουσία του 68χρονου και η σχέση του δολοφόνου με τα θύματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα βασικά σενάρια είναι τρία και έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές.

Στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου, ο οποίος είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής αλλά και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν το ίδιο σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

Το σκούτερ χωρίς πινακίδες

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο, πιθανόν με κάποιο σκούτερ, το οποίο μάλιστα άφησε αναμμένο, ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.

Από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής -σημειώνεται πως μέσα στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες- μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται η πινακίδα και αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως την είχε αφαιρέσει.

Η κατεύθυνση που ακολούθησε ήταν προς το χωριό Κορυδάσι το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από το σημείο της διπλής δολοφονίας.

«Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του θύματος

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, καθώς ήταν παρών κατά την είσοδο του εκτελεστή και πρόλαβε να διαφύγει.

Ο ίδιος φέρεται να έδωσε περιγραφή του δολοφόνου αναφέροντας πως πρόκειται για άτομο το οποίο φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε κι εκείνον, χωρίς όμως να τον πετύχει, ενώ φέρεται να είπε πως άκουσε μία μοτοσικλέτα.

Αναφορά στην μηχανή έκανε στην κατάθεση της και μία γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε ότι την άκουγε για αρκετή ώρα.

Η επίθεση με αεροβόλο στον 68χρονο

Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε προχωρήσει στην επίθεση σε βάρος του 68χρονου με αεροβόλο.

Παράλληλα σημαντική θεωρείται και η κατάθεση ενός μάρτυρα, σχετικά με ένα περίεργο περιστατικό που είχε σημειωθεί μετά την επίθεση με το αεροβόλο, το οποίο και είχε καταγγείλει ο 68χρονος.

Ο εν λόγω μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς: «Είδα ένα μηχανάκι να στρίβει στο σπίτι του ….(αναφέρει όνομα 68χρονου). Το θεώρησα ύποπτο. Μπήκα στο στενό και είδα έναν άνθρωπο με κουκούλα. Πήρα τηλέφωνο τον ...(αναφέρει όνομα 68χρονου). Την ώρα που γυρνούσε με το αυτοκίνητο του, βγήκε με το μηχανάκι ο άγνωστος και τότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό μέχρι που εξαφανίστηκε».

Οι αρχές μέσα από την εξέταση των κινητών των θυμάτων αλλά και την σάρωση των κεραιών της περιοχής εκτιμούν πως ίσως προκύψουν σημαντικά στοιχεία.

