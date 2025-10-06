Μεσσηνία: Η συζήτηση δράστη-θύματος δευτερόλεπτα πριν τη διπλή δολοφονία – «Πιθανόν να είναι ανήλικος»

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας που έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) σε camping στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου υποστήριξε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο δράστης να είναι ανήλικος.

Όλα έγιναν γύρω στις 20:30, μέσα στο πασίγνωστο camping της Μεσσηνίας. Αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται πως είδαν τον νεαρό μαυροντυμένο άνδρα να μπαίνει στην επιχείρηση και να κάνει συζήτηση με τον 70χρονο ιδιοκτήτη. Οι ίδιοι αναφέρουν πως ο δράστης της διπλής δολοφονίας τον σκότωσε αφού το θύμα του αρνήθηκε να μείνει στο camping καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος. Ο άγνωστος πυροβόλησε θανάσιμα και πισώπλατα και τον 60χρονο φίλο του 70χρονου και επιστάτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο δράστης μπορεί και να ήταν ανήλικος.

Το γεγονός πως στο camping δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δυσκολεύει το έργο των αρχών καθώς δεν μπορούν να βρουν τις κινήσεις του ούτε με ποιον τρόπο έφυγε από το σημείο.

Την ίδια στιγμή οι αρχές ερευνούν μήπως η διπλή δολοφονία σχετίζεται με την δολοφονική επίθεση που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης του camping στη Μεσσηνία πριν από λίγες ημέρες, στην οποία όμως τότε είχε σταθεί τυχερός και είχε γλιτώσει με ελαφριά τραύματα.

Για την προηγούμενη επίθεση δεν είχε γίνει καν καταγγελία στις αρχές και έτσι δεν είναι γνωστό αν το θύμα δέχονταν απειλές για τη ζωή του.

