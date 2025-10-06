Φοινικούντα: Πώς έγινε το διπλό φονικό - Αναζητούν τον μαυροντυμένο οδηγό μηχανής (vid)

Ανάστατη παραμένει όλη η Μεσσηνία από τη διπλή δολοφονία που έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον φίλο του και επιστάτη, 60 χρόνων.

Ο δράστης παραμένει άφαντος, με τις αρχές να αναζητούν έναν μαυροντυμένο άνδρα που έφυγε από το σημείο με την μηχανή του, μετά τους πυροβολισμούς.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη στυγερή δολοφονία στη Μεσσηνία, αναφέρουν πως ο άγνωστος, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, μπήκε στο κάμπινγκ, σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο. Ο 60χρονος ωστόσο, εκτελέστηκε λίγα μέτρα παραδίπλα και πισώπλατα καθώς φαίνεται πως προσπάθησε να τρέξει για να γλιτώσει από την μανία του αγνώστου.

Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο με τη μηχανή του, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς το συγκεκριμένο κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο για να ξεκινήσει έρευνα και είδε αιμόφυρτους τους 2 άνδρες στη ρεσεψιόν της επιχείρησης.

Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως δράστης και θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τα επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της διπλής δολοφονίας είναι οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο 70χρονος είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση με αεροβόλο στο πρόσωπο αλλά τότε είχε σταθεί τυχερός. Δεν κατονόμασε ποτέ τον δράστη της τότε επίθεσης με αποτέλεσμα να μπει τέλος στις έρευνες. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα 2 περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

Αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων ώστε να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

