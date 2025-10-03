Έγκλημα με ερωτικά κίνητρα στην Πάρο - 40χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του με πάνω από 10 μαχαιριές

Σε ερωτικό έγκλημα παραπέμπει ο θάνατος του 40χρονου Αφγανού, στη Νάουσα της Πάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thetoc.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, σκεπασμένος με σεντόνι στο κρεβάτι του, μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ έφερε πάνω από 10 μαχαιριές σε θώρακα και κοιλιακή χώρα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο ή ενδείξεις ότι υπήρξε κάποιος τσακωμός, συνεπώς ο δράστης φαίνεται πως είχε πρόσβαση στο σπίτι.

Ο 40χρονος εργάτης από το Αφγανιστάν δούλευε με έναν ηλεκτρολόγο και έμενε μόνος του.

Σήμερα το πρωί θα πήγαινε θα δουλειά του, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ και έτσι ο εργοδότης του τον έψαξε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

