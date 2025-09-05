Μουρτζούκου: Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών - Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του Παναγιωτάκη

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η επιτροπή ιατροδικαστών, αποτελούμενη από τους Νίκο Καρακούκη, Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, παρέδωσαν στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη στις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών, συνολικά αποτελείται από 100 σελίδες μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα ενώ η έκθεση για τον θάνατό του είναι 15 σελίδες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου ούτε από το γαστρεντερολογικό ούτε από το αναπνεστευτικό και η ασφυξία προβάλλει ως η πιο συμβατή αιτία θανάτου.

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα και έτσι δεν στοιχειοθετούνται παθολογικά αίτια θανάτου.

Με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης και με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου. Οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν υποξία (χαμηλό οξυγόνο στους ιστούς) και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου παιδιού.

Με βάση το πόρισμα και το γεγονός ότι η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ειρήνη Μουρτζούκου, έχει ομολογήσει τις άλλες τέσσερις δολοφονίες αναμένονται σύντομα νέες εξελίξεις.

Χθες το πρωί, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

