Νεκροί στο σπίτι για καιρό - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το ηλικιωμένο ζευγάρι στον Νέο Κόσμο (vid)

Σοκ στο Νέο Κόσμο με την υπόθεση του ηλικιωμένου ζευγαριού που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας το βράδυ της Πέμπτης (4/9).

Οι Αρχές εξετάζουν τα ενδεχόμενα ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας, με τα πρώτα στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι ο 75χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε την κατάκοιτη σύζυγό του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα νεκρό για αρκετές ημέρες, γεγονός που ενίσχυσε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα και οδήγησε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Κατά την είσοδο των αστυνομικών στον χώρο, εντοπίστηκαν και οι δύο νεκροί, ενώ δίπλα τους υπήρχε πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο θώρακα, ενώ ο άνδρας έφερε επίσης θανάσιμο τραύμα από την ίδια καραμπίνα, σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 75χρονος σκότωσε την άρρωστη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, πιθανώς μη αντέχοντας την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της και το ψυχολογικό βάρος της καθημερινής φροντίδας.

Μαρτυρίες γειτόνων: «Ήταν αγαπημένοι, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά»

Γείτονες περιέγραψαν το ζευγάρι ως ήσυχο και δεμένο, χωρίς εντάσεις. Όπως είπαν, η γυναίκα δεν κυκλοφορούσε συχνά, ενώ ο σύζυγός της ήταν εκείνος που έβγαινε για ψώνια ή δουλειές. «Γύρισα από διακοπές και είδα το φως στο σπίτι τους να μένει αναμμένο για μέρες. Μου φάνηκε περίεργο. Μετά ήρθε η μυρωδιά, κάθε μέρα και πιο έντονη. Τότε καταλάβαμε ότι κάτι είχε συμβεί», δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.

Άλλοι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν δύο πυροβολισμούς τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να φανταστούν τη φρίκη που θα ακολουθούσε.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο τρίτου προσώπου και αναμένει την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και της βαλλιστικής για να επιβεβαιωθεί πλήρως το χρονικό της τραγωδίας. Παράλληλα, ερευνούνται στοιχεία για την ψυχολογική κατάσταση του άνδρα τις τελευταίες εβδομάδες.

