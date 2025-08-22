Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος είναι υπήκοος Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλάδστωνος.

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία του στον Βόλο, αφού πριν από λίγη ώρα το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025), ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η δολοφονία της άτυχης γυναίκας σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος στην πόλη του Βόλου.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος είναι υπήκοος Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλάδστωνος.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Πηγή: newsit.gr