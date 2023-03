Σοκ: 28χρονη στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της σε live μετάδοση

«Δεν θέλω να πάω φυλακή» φώναζε η 28χρονη μετά τον πυροβολισμό

Σύμφωνα με την αστυνομία η δολοφονία σημειώθηκε στο σπίτι τους το πρωί του Σαββάτου (25/3) και μεταδόθηκε live στο Facebook από την 28χρονη.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η 28χρονη να καβγαδίζει με τον σύζυγό της για το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ στο σπίτι για να τη βοηθήσει με τα παιδιά - σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Κάποια στιγμή ο 28χρονος ζητά από τη γυναίκα να τον αφήσει ήσυχο καθώς μιλάει στο κινητό τηλέφωνο με εκείνη να φωνάζει: «Θα σε σκοτώσω». Αμέσως μετά ακούγεται ένας πυροβολισμός και η 28χρονη ουρλιάζει «δεν θέλω να πάω στη φυλακή».

«Βοηθήστε με» ακούγεται να φωνάζει στο τρίτο μέρος του βίντεο η μητέρα της 28χρονης η οποία ήταν παρούσα στο φονικό με ένα από τα παιδιά να ακούγεται να λέει «θέλω τον μπαμπά μου» και την δράστη να απαντά «ο πατέρας σου είναι νεκρός».

Στο ίδιο βίντεο η 28χρονη ακούγεται να υποστηρίζει ότι «το όπλο εκπυρσοκρότησε» και «δεν ήξερα ότι είχε σφαίρα στη θαλάμη»

Σύμφωνα με το προφίλ του θύματος στο Facebook, το ζευγάρι είχε γιορτάσει στις αρχές Μαρτίου την επέτειο του γάμου τους.

πηγή: protothema.gr

Kadejah Michelle Brown killed her husband (Jeremy Brown ) Saturday morning during an argument on live this was a tragic and senseless Murder pic.twitter.com/kJ0bOgHXw5