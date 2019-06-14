© SPORTSDNA 2019
All rights reserved
Pixual
  • Τελευταια νεα
  • Δημοφιλη
  • Live
Αχτσιόγλου: «Η στάση του Κ.Μητσοτάκη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ελλείμματα και χρεοκοπία»
Αχτσιόγλου: «Η στάση του Κ.Μητσοτάκη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ελλείμματα και χρεοκοπία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 λεπτά πριν
Αχτσιόγλου: «Η στάση του Κ.Μητσοτάκη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ελλείμματα και χρεοκοπία»
Camp επιλογής ταλέντων στον ΠΑΟΚ
Camp επιλογής ταλέντων στον ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
4 λεπτά πριν
Camp επιλογής ταλέντων στον ΠΑΟΚ
Το promo των τελικών της ACB Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (vid)
Το promo των τελικών της ACB Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (vid)
ACB
4 λεπτά πριν
Το promo των τελικών της ACB Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (vid)
Τα εισιτήρια διαρκείας του ΤΑΑ Ηρακλής (vid)
Τα εισιτήρια διαρκείας του ΤΑΑ Ηρακλής (vid)
VOLLEY LEAGUE
11 λεπτά πριν
Τα εισιτήρια διαρκείας του ΤΑΑ Ηρακλής (vid)
Μόνο με τον Μέσι, δεν γίνεται. Δίχως τον Μέσι, είναι αδύνατον…
Μόνο με τον Μέσι, δεν γίνεται. Δίχως τον Μέσι, είναι αδύνατον…
ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
13 λεπτά πριν
Μόνο με τον Μέσι, δεν γίνεται. Δίχως τον Μέσι, είναι αδύνατον…
6 ασκήσεις που «διώχνουν» τους πόνους στην πλάτη
6 ασκήσεις που «διώχνουν» τους πόνους στην πλάτη
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21 λεπτά πριν
6 ασκήσεις που «διώχνουν» τους πόνους στην πλάτη
Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ
Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ
ΔΙΕΘΝΗ
22 λεπτά πριν
Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ
Γι' αυτό «έφαγαν» τον Μπακασέτα - Ποιοι ακολουθούν - Έτοιμος ο διάδοχος!
Γι' αυτό «έφαγαν» τον Μπακασέτα - Ποιοι ακολουθούν - Έτοιμος ο διάδοχος!
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
27 λεπτά πριν
Γι' αυτό «έφαγαν» τον Μπακασέτα - Ποιοι ακολουθούν - Έτοιμος ο διάδοχος!
Αντί για Φορτούνη, έδωσε 27 εκατομμύρια ευρώ και πήρε Φορνάλς η Γουέστ Χαμ
Αντί για Φορτούνη, έδωσε 27 εκατομμύρια ευρώ και πήρε Φορνάλς η Γουέστ Χαμ
PREMIER LEAGUE
29 λεπτά πριν
Αντί για Φορτούνη, έδωσε 27 εκατομμύρια ευρώ και πήρε Φορνάλς η Γουέστ Χαμ
Με Καλέντζου και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός
Με Καλέντζου και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
32 λεπτά πριν
Με Καλέντζου και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός
Κατρακύλα δίχως τέλος: Στη χειρότερη θέση από το 2001 η Εθνική
Κατρακύλα δίχως τέλος: Στη χειρότερη θέση από το 2001 η Εθνική
EURO 2020
34 λεπτά πριν
Κατρακύλα δίχως τέλος: Στη χειρότερη θέση από το 2001 η Εθνική
Η «καυτή» εμφάνιση του Λάουρι στο Game 6 των τελικών (vid)
Η «καυτή» εμφάνιση του Λάουρι στο Game 6 των τελικών (vid)
ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
35 λεπτά πριν
Η «καυτή» εμφάνιση του Λάουρι στο Game 6 των τελικών (vid)
Οι ερωτήσεις της Έλλης Στάη για τα «ναζιστικά» ενόχλησαν τον Κυριάκο Βελόπουλο (vid)
Οι ερωτήσεις της Έλλης Στάη για τα «ναζιστικά» ενόχλησαν τον Κυριάκο Βελόπουλο (vid)
ΕΛΛΑΔΑ
35 λεπτά πριν
Οι ερωτήσεις της Έλλης Στάη για τα «ναζιστικά» ενόχλησαν τον Κυριάκο Βελόπουλο (vid)
ΟΦΗ: «Ασπρόμαυρος» και του χρόνου ο Μεγιάδο
ΟΦΗ: «Ασπρόμαυρος» και του χρόνου ο Μεγιάδο
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
37 λεπτά πριν
ΟΦΗ: «Ασπρόμαυρος» και του χρόνου ο Μεγιάδο
Τζοβάρας: «Οφείλω το δυναμικό μου ταπεραμέντο στον Γκαρσία, κορυφαίο κλαμπ η Σλόβαν»
Τζοβάρας: «Οφείλω το δυναμικό μου ταπεραμέντο στον Γκαρσία, κορυφαίο κλαμπ η Σλόβαν»
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
37 λεπτά πριν
Τζοβάρας: «Οφείλω το δυναμικό μου ταπεραμέντο στον Γκαρσία, κορυφαίο κλαμπ η Σλόβαν»
Στολίδι αρχιτεκτονικής: Ο ελληνικός σταθμός ΚΤΕΛ που ντρέπεσαι να μπεις (Pics)
Στολίδι αρχιτεκτονικής: Ο ελληνικός σταθμός ΚΤΕΛ που ντρέπεσαι να μπεις (Pics)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
41 λεπτά πριν
Στολίδι αρχιτεκτονικής: Ο ελληνικός σταθμός ΚΤΕΛ που ντρέπεσαι να μπεις (Pics)
chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη
Live chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
44 λεπτά πριν
chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη
Νεκρό βρέφος οκτώ μηνών στη Θεσσαλονίκη
Νεκρό βρέφος οκτώ μηνών στη Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
46 λεπτά πριν
Νεκρό βρέφος οκτώ μηνών στη Θεσσαλονίκη
Τελειώνει του Μπακασέτα, στην Τουρκία ο παίκτης!
Τελειώνει του Μπακασέτα, στην Τουρκία ο παίκτης!
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
Τελειώνει του Μπακασέτα, στην Τουρκία ο παίκτης!
Κοντά σε Μότουμ η Βαλένθια
Κοντά σε Μότουμ η Βαλένθια
EUROLEAGUE
1 ώρα πριν
Κοντά σε Μότουμ η Βαλένθια
Στέφι Γκραφ: Η θρυλική Γερμανίδα έκλεισε τα 50 (pics+vid)
Στέφι Γκραφ: Η θρυλική Γερμανίδα έκλεισε τα 50 (pics+vid)
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
1 ώρα πριν
Στέφι Γκραφ: Η θρυλική Γερμανίδα έκλεισε τα 50 (pics+vid)
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Επικίνδυνη κλιμάκωση η επίθεση στα δεξαμενόπλοια
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Επικίνδυνη κλιμάκωση η επίθεση στα δεξαμενόπλοια
ΔΙΕΘΝΗ
1 ώρα πριν
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Επικίνδυνη κλιμάκωση η επίθεση στα δεξαμενόπλοια
Προγνωστικά Στοιχήματος: Ειδικά στοιχήματα στην πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα
Προγνωστικά Στοιχήματος: Ειδικά στοιχήματα στην πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα
BETROOM +21
1 ώρα πριν
Προγνωστικά Στοιχήματος: Ειδικά στοιχήματα στην πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα
Live chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη στις 14:30
Live chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη στις 14:30
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
Live chat με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη στις 14:30
«Δίνει 7-8 εκατ. για Μπάρκα η Ρόμα»
«Δίνει 7-8 εκατ. για Μπάρκα η Ρόμα»
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
«Δίνει 7-8 εκατ. για Μπάρκα η Ρόμα»
Το μεγάλο πάρτι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με πρωταγωνιστή τον Ιτούδη (vid)
Το μεγάλο πάρτι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με πρωταγωνιστή τον Ιτούδη (vid)
VTB LEAGUE
1 ώρα πριν
Το μεγάλο πάρτι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με πρωταγωνιστή τον Ιτούδη (vid)
ΚΙΝΑΛ: Υποψήφιος στη Β' Πειραιά ο Νίκος Ορφανός
ΚΙΝΑΛ: Υποψήφιος στη Β' Πειραιά ο Νίκος Ορφανός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 ώρα πριν
ΚΙΝΑΛ: Υποψήφιος στη Β' Πειραιά ο Νίκος Ορφανός
H Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον... Ιάπωνα Μέσι! Τον «άρπαξε» από τη Μπαρτσελόνα (vids)
H Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον... Ιάπωνα Μέσι! Τον «άρπαξε» από τη Μπαρτσελόνα (vids)
PRIMERA DIVISION
1 ώρα πριν
H Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον... Ιάπωνα Μέσι! Τον «άρπαξε» από τη Μπαρτσελόνα (vids)
Τέλος ο Καλημέρης από το OPEN
Τέλος ο Καλημέρης από το OPEN
MEDIA
1 ώρα πριν
Τέλος ο Καλημέρης από το OPEN
Τέλος ο Πίσπας από τον Βόλο
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Τέλος ο Πίσπας από τον Βόλο
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
1 ώρα πριν
Τέλος ο Πίσπας από τον Βόλο
Τελευταία νέα
Close
Χρόνος ανάγνωσης: 6’

Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ

14 Ιουνίου 2019, 14:29
Τελευταία ανανέωση: 22 λεπτά πριν
Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ

Την ζωή της έχασε μια 26χρονη Ρωσίδα παίκτρια του πόκερ που υπέστη ηλεκτροπληξία στο μπάνιο του σπιτιού της, η οποία προήλθε από το πιστολάκι που χρησιμοποιούσε για τα μαλλιά της.

Νεκρή βρέθηκε στο διαμέρισμά της στη Μόσχα μια 26χρονη Ρωσίδα παίκτρια πόκερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή έχασε τη ζωή της στο μπάνιο της, από ηλεκτροπληξία που προήλθε από πιστολάκι μαλλιών.

Η οικογένειά της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσε έναν γείτονά της, ο οποίος βρήκε τη σορό της άτυχης κοπέλας.

Η Λίλια Νοβίκοβα ήταν διάσημη επαγγελματίας παίκτρια πόκερ και μάλιστα είχε συμβόλαιο με την PokerStars. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην Ρωσία καθώς διέθετε δικό της κανάλι στο YouTube, στο οποίο παρέδιδε μαθήματα πόκερ.  

На что надо обратить внимание при переходе на новый стол/новую поляну. Недавно я решила бросить себе вызов и месяц покатать кэш зум. Мтт, конечно же, очень сильно отличаются от данного типа игры, поэтому мне пришлось аджаститься под поляну. Вот мои несколько советов на что стоит обратить внимание, чтобы не быть белой вороной на лимите. 1. Сайзинги. Если мы в мтт привыкли рейзить 2-2,5 бб, то в кэше, где я играю, если ты сток зарейзишь, то на тебя посмотрят как на говно, ну и заколит пол стола. Поэтому смотрим сколько обычный сайзинг рейза этого стола и подстраиваемся. 2. Лики. Сразу обратить внимание кто, что и как играет и это эксплоитить. Например, часто опп делает рейз и даже не ставит кбэт, а если поставить ставку, то легко сдается. Юзаем. 3. Время. Хоть это и относится больше к кэшу, но в разное время играют по-разному. Например, где я играю, больше все шахидничают с утра или в середине ночи. 4. Тип игроков. Если есть возможность, то вам лучше пробить и понять кто играет против вас. Потому что игра рега сильно отливается от игры фиша. Ваш кэп. 5. Стиль стола. Если ваш прошлый стол был пассивным, и вы легко могли стилить, то на новом столе у вас такая страта может не прокатить, потому что вы не один умник такой :) Советы все дефолтны, но многие про них просто забывают. Не забывайте, не расстраивайте вашу Лиай. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Liay Novikova PokerPro (@liay5) στις

Πηγή: ethnos.gr 

Διαβαστε επισης

© SPORTSDNA 2019 All rights reserved
Close
MENU
Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ
Χρόνος ανάγνωσης: 6’