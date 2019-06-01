Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών (pics & vid)

Ισχυρή έκρηξη έγινε σε μία γραμμή παραγωγής τρινιτροτολουολίου στο εργοστάσιο Κρίσταλ στην πόλη Ντζερζίνσκ της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ στη Ρωσία, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η έκρηξη προκλήθηκε από κάποιο λάθος στην τεχνολογική διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος πρόσθετων εκρήξεων, τόνισε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.
В Дзержинске очевидцы сняли последствия мощного взрыва. Взрывы прогремели в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл". pic.twitter.com/leYj07CO5e— Щепетильный кухар (@shepitkitchen) June 1, 2019
Дзержинск Нижегородская область. Взрывы в районе оборонного завода Свердлова. На проспекте Свердлова и прилегающих улицах вылетели стекла в жилых домах. В магазинах погнулись витрины. Информация о жертвах пока не поступала. pic.twitter.com/qGg4C9gwCl— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) June 1, 2019
Πηγή: ethnos.gr