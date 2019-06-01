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Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών (pics & vid)

1 Ιουνίου 2019, 14:25
Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών (pics & vid)

Η έκρηξη προκλήθηκε από κάποιο λάθος στην τεχνολογική διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος πρόσθετων εκρήξεων.

Ισχυρή έκρηξη έγινε σε μία γραμμή παραγωγής τρινιτροτολουολίου στο εργοστάσιο Κρίσταλ στην πόλη Ντζερζίνσκ της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ στη Ρωσία, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

​Η έκρηξη προκλήθηκε από κάποιο λάθος στην τεχνολογική διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος πρόσθετων εκρήξεων, τόνισε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Πηγή: ethnos.gr

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Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών (pics & vid)
Χρόνος ανάγνωσης: 1’