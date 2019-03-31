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Χρόνος ανάγνωσης: 3’

Απέλυσαν δασκάλα επειδή ανέβαζε φωτογραφίες της με μαγιό στο instagram

31 Μαρτίου 2019, 16:48
Τελευταία ανανέωση: 21 λεπτά πριν
Απέλυσαν δασκάλα επειδή ανέβαζε φωτογραφίες της με μαγιό στο instagram

Οι γονείς έστελναν επιστολές διαμαρτυρίας.

Οι γονείς θεώρησαν ότι οι φωτογραφίες που ανεβάζει στο instagram η 38χρονη δασκάλα Τατιάνα Κουβσνίκοβα «παίρνουν τα μυαλά των μαθητών της» και «τους κάνουν να την ποθούν». Ξεκίνησαν να στέλνουν επιστολές διαμαρτυρίας στο σχολείο της, η διεύθυνση του οποίου αποφάσισε να την απομακρύνει λόγω της «απρεπούς συμπεριφοράς» της.

Αυτό στάθηκε η αφορμή οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της μέσης εκπαίδευσης να ξεκινήσουν θύελλα διαμαρτυρίας και να αρχίζουν να ανεβάζουν όλοι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τους με μαγιό, στενά φορέματα και προκλητικά ρούχα και να γράφουν το χάσταγκ «και οι δάσκαλοι είναι άνθρωποι» (#учителятожелюди στα ρωσικά).

Учительницы России выкладывают фото в купальниках, чтобы поддержать коллегу из Барнаула. ⠀ Татьяна Кувшинникова работала преподавательницей русского и литературы в школе. Она занималась моржеванием и выкладывала в соцсети мотивирующие фото в купальнике. Естественно, нашлись люди, которые с возмущением пришли к директору школы. Татьяну заставили писать заявление об увольнении. ⠀ Об этом узнали родители её учеников и коллективно отстояли педагога. В итоге женщине всё равно пришлось уволиться, потому что администрация школы давила на неё, а её сына начали травить. Это не первый случай, когда из школы выгнали женщину за фото в купальнике. ⠀ Теперь учителя России, естественно, только самые смелые, начали выкладывать свои фото в купальниках с хэштегом #учителятожелюди . Под фотографиями они рассказывают о том, как же это тупо, что их не считают людьми, а за их личной жизнь пристально следят родители детей, которых они учат. ⠀

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη С О Ч И (@sochigrad) στις

Πηγή: topontiki

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© SPORTSDNA 2019 All rights reserved
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Απέλυσαν δασκάλα επειδή ανέβαζε φωτογραφίες της με μαγιό στο instagram
Χρόνος ανάγνωσης: 3’