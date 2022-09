Σε κώμα 20χρονος που τσιμπήθηκε... 20.000 φορές από μέλισσες-δολοφόνους

Το βράδυ της Τρίτης ο Όστιν Μπέλαμι διασωληνώθηκε και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, στο Οχάιο, σύμφωνα με το κανάλι Fox 19.

«Δίνει μάχη για τη ζωή του», είπε η μητέρα του, η Σόνα Κάρτερ, στη σελίδα ενός ιστοτόπου εράνων όπου ζήτησε δωρεές για να πληρώσει τα νοσήλεια.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Όστιν Μπέλαμι κλάδευε μια κιτριά όταν έκοψε, χωρίς να το καταλάβει, την κυψέλη των μελισσών. Τα έντομα αυτά, γνωστά και με την ονομασία «αφρικανοποιημένες μέλισσες», είναι ιδιαίτερα επιθετικά.

Η γιαγιά και ο θείος του Όστιν, που βρίσκονταν δίπλα του, είδαν την επίθεση αλλά δεν μπόρεσαν να παρέμβουν, αφού και οι ίδιοι έγιναν στόχος των μελισσών. «Ούρλιαζε: "βοήθεια, βοήθεια" και κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει», αφηγήθηκε η γιαγιά του, η Φίλις Έντουαρντς. «Προσπαθούσα να ανέβω στη σκάλα για να τον φτάσω» αλλά «δεν μπορούσα, επειδή ήμουν περικυκλωμένη από τις μέλισσες», πρόσθεσε.

Η Σόνα Κάρτερ είπε ότι ο νεαρός τσιμπήθηκε περισσότερες από 20.000 φορές και κατάπιε περίπου 30 μέλισσες. Οι νοσηλευτές «του αφαιρούσαν τις μέλισσες μέχρι το πρωί της Κυριακής», είπε.

Οι γιατροί πιστεύουν ότι ο Όστιν Μπέλαμι θα αναρρώσει πλήρως.

