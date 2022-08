Γερμανία: Αντιρατσιστική κινητοποίηση στο Ροστόκ κατά την 30ή επέτειο επίθεσης νεοναζιστών (pics)

Περίπου 3.600 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πήραν μέρος σε διαδήλωση εναντίον του ρατσισμού στη γερμανική πόλη Ροστόκ (βόρεια) χθες Σάββατο, επέτειο των ταραχών που είχαν ξεσπάσει εκεί πριν από τριάντα χρόνια.

Ο Ιμάμ-Γιόνας Ντογκές, εκπρόσωπος των οργανωτών, κάλεσε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, τονίζοντας πως η τροποποίηση της νομοθεσίας για το άσυλο επί το αυστηρότερο πρακτικά έχει καταργήσει το δικαίωμα στη άσυλο. Οι πρόσφυγες, στηλίτευσε, αντιμετωπίζουν πάντα κοινωνικό αποκλεισμό, εμποδίζονται να συμμετάσχουν στα κοινά.

Υπογράμμισε τον κίνδυνο η χθεσινή επέτειος απλά να αποτελέσει αφορμή για ομιλίες, ευχολόγια, απόθεση λουλουδιών και μετά ο κόσμος να πάει σπίτι του και να ξεχάσει το ζήτημα.

Συμμαχία οργανώσεων κάλεσε ανθρώπους από όλη τη Γερμανία να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Τον Αύγουστο του 1992, νεοναζί και κάτοικοι της πόλης είχαν επιτεθεί στην κεντρική δομή υποδοχής προσφύγων του Ροστόκ και σε πανδοχείο όπου διέμεναν εργάτες από το Βιετνάμ, πυρπολώντας τα κτίρια υπό τα βλέμματα και τις επευφημίες άλλων.

Είχε χαρακτηριστεί την εποχή η χειρότερη ρατσιστική επίθεση που διαπράχθηκε στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: news247.gr

Thousands of people have held a demonstration in Germany's Rostock city to remember the 1992 racist riots that saw extremists attack a center for asylum-seekers while local residents cheered.



More: https://t.co/mn8H1zYLYg