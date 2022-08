Πρωταγωνιστής του «Μόνος στο σπίτι» κατηγορείται για βιασμό

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε από την τότε κοπέλα του ότι την στραγγάλισε και την γρονθοκόπησε στην Οκλαχόμα, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι αθώος για αυτές τις κατηγορίες και πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο σε σχέση με τις κατηγορίες.

Αφού άκουσε για την υπόθεση επίθεσης, η Λίζα Σμιθ επικοινώνησε με τους εισαγγελείς σχετικά με μια αστυνομική αναφορά που είχε καταθέσει το 2017, κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι τη βίασε.

Είπε στο CNN ότι ήθελε να μάθει γιατί η υπόθεση δεν είχε συνεχιστεί και ενημερώθηκε ότι οι αρχές πίστευαν ότι ήθελε να παραμείνει στην αφάνεια και δεν ήθελε να ασκήσει κατηγορίες.

Η Λίζα Σμιθ ισχυρίζεται ότι ήταν φίλη με τον ηθοποιό για περίπου 15 χρόνια πριν από την υποτιθέμενη επίθεση, προσθέτοντας ότι συνάντησε τον αδελφό της και τον Ρατρέι μαζί με έναν άλλο φίλο για ένα ποτό στη Νέα Υόρκη, ακριβώς πριν από την επίθεση.

Στη συνέχεια, η παρέα πήγε στο διαμέρισμα του Ρατρέι για ένα άλλο ποτό, όπου εκείνος επέμενε να πιει η Λίζα Σμίθ από ένα συγκεκριμένο ποτήρι. Η κοπέλα, λέει ότι εξουθενώθηκε αμέσως αφού το ήπιε και ο Ράτραι την ενθάρρυνε να μείνει και να κοιμηθεί στον καναπέ και πιστεύει ότι τη ναρκώθηκε από τον ηθοποιό, λέγοντας στην Dailymail: «Θυμάμαι ότι ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ.

Πηγή: newsit.gr

