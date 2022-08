Ιδιοκτήτης Τesla ξεκλειδώνει το αυτοκίνητό του με μικροτσίπ που εμφύτευσε στο χέρι του! (vid)

Ο λόγος για τον Μπράντον Νταλάλι, που εμφύτευσε υποδόρεια στο δεξί του χέρι ένα μικροτσίπ, που του επιτρέπει να ξεκλειδώνει το αγαπημένο του Tesla χωρίς να χρειάζεται το Bluetooth κλειδί του κινητού του, που δεν είναι πάντα αξιόπιστο, όπως λέει.

Ο 39χρονος Αμερικανός ανήρτησε μάλιστα στο λογαριασμό του στο Twitter το βίντεο, που τον δείχνει να εμφυτεύει το μικροτσίπ Apex της εταιρείας VivoKey, που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία “tap to pay” της Apple Pay στα iPhones και τις ανέπαφες κάρτες εισόδου σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Την εμφύτευση, που έλαβε χώρα πριν από περίπου δέκα μέρες, ανέλαβε ειδικός που χρησιμοποίησε λιδοκαϊνη για την τοπική νάρκωση στο χέρι. Η όλη διαδικασία και το μικροτσίπ στοίχισαν 400 δολάρια στον ιδιοκτήτη του Tesla, καθώς μετέχει σε μια ομάδα περίπου 100 ατόμων, που δέχθηκαν να δοκιμάσουν το μικροτσίπ πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Το τσιπ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο διάφορων συσκευών, όχι μόνον αυτοκινήτων της Tesla, καθώς και για «ασφαλείς συναλλαγές», όπως δήλωσε ο ίδιος στο Teslarati.

«Η εταιρεία που το έφτιαξε έχει κυριολεκτικά δικό της app store, απ’ όπου μπορεί κανείς να εγκαταστήσει ασύρματα εφαρμογές στο σώμα του μ’ αυτά τα μικροτσίπ. Και μία από τις εφαρμογές αυτές έτυχε να είναι κλειδί για Tesla. Ήταν, λοιπόν, η πρώτη εφαρμογή που εγκατέστησα γιατί έσω Τesla και τώρα το χρησιμοποιώ ως κλειδί όταν αποτυγχάνει το Bluetooth κλειδί μου και δεν έχω μαζί μου την κάρτα-κλειδί. Απλώς χρησιμοποιώ το χέρι μου».

Το συγκεκριμένο ήταν το δεύτερο μικροτσίπ που εμφύτευσε ο Νταλάλι. Στο πρώτο, που τοποθέτησε στο αριστερό του χέρι, αποθήκευσε το κλειδί του σπιτιού του, ιατρικές πληροφορίες, την κάρτα επικοινωνίας του και άλλες πληροφορίες.

«Η όλη ιδέα ήταν να έχω το κλειδί του σπιτιού μου στο αριστερό μου χέρι και το κλειδί του Tesla μου στο δεξί μου χέρι».

@elonmusk



Finally decided to take my phone key issues in to my own hands... literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI