ΗΠΑ: Διπλή επίθεση με πυροβολισμούς στην Ατλάντα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Γυναίκα στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να πυροβολεί στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλο ένα, με την αστυνομία να τη συλλαμβάνει τελικά στο αεροδρόμιο.

Η αστυνομία της Ατλάντα εκτιμά ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Ανταποκρινόμενοι σε κλήση για επεισόδιο με πυροβολισμούς, γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα), αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά σε ένα κτιριακό συγκρότημα κοντά στην πλατεία Κόλονι. Ο ένας πέθανε και ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία έλαβε άλλη μια κλήση για πυροβολισμούς σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Σε ένα πολυώροφο συγκρότημα γραφείων βρέθηκε το τρίτο θύμα. Ήταν βαριά τραυματισμένο και εξέπνευσε μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η αστυνομία έκαναν λόγο για μια γυναίκα, η οποία φέρεται να ευθύνεται για τη διπλή επίθεση.

Η Τακουάντα Αλεξάντερ, μια 35χρονη μαγείρισσα που είχε μόλις μετακομίσει στην Ατλάντα, βρισκόταν στην πλατεία Κόλονι ελπίζοντας να βρει δουλειά σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής όταν άκουσε τις σειρήνες των περιπολικών. «Ήρθαν αστυνομικοί και μας είπαν να μπούμε όλοι μέσα», είπε. «Ακούγονταν σειρήνες και ελικόπτερα. Τρέμαμε. Ακούσαμε ότι πυροβολήθηκαν άνθρωποι», ανέφερε.

