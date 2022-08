Άρκανσο: Άγριος ξυλοδαρμός ακινητοποιημένου άνδρα από 3 αστυνομικούς – Σοκαριστικό βίντεο

Σε αυτό φαίνονται τρεις αστυνομικοί στο Άρκανσο να έχουν ακινητοποιήσει έναν άνδρα. Ωστόσο παρ’ ότι ο άνδρας δε μπορεί να κάνει κάτι, τον χτυπούν με μεγάλη αγριότητα.

Δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και σε κάθε σημείο του σώματός του, χωρίς να μπορεί να προβάλει καμία αντίσταση.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες

Οι αστυνομικοί απείλησαν ακόμα και το άτομο που κατέγραψε τις σκηνές.

Όλα αυτά έξω από ένα κατάστημα στην κομητεία του Κάουντι στο Άρκανσο.

Παραμένει προς το παρόν άγνωστος ο λόγος για τον οποίο αρχικά ακινητοποιήθηκε ο άνδρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Crawford,οι τρεις αστυνομικοί ήδη τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

«Θεωρώ όλους τους υπαλλήλους μου υπεύθυνους για τις πράξεις τους και θα πάρω τα απαραίτητα μέτρα για το θέμα», είπε ο Σερίφης.

