Νότια Αφρική: Τεράστιο καλαμάρι ξεβράστηκε σε παραλία του Κέιπ Τάουν (pics & vid)

Ένα τεράστιο καλαμάρι ξεβράστηκε στην παραλία Scarborough του Κέιπ Τάουν.

Ο Tim Dee, ο οποίος εντόπισε νεκρό το μυστηριώδες πλάσμα στην ακτή μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στο twitter, ενώ αναρωτήθηκε πού είναι ο Μόμπι Ντικ.

«Γιγάντια καλαμάρια ναυάγησαν στην παραλία Scarborough σήμερα το πρωί. Πού είναι ο Μόμπι Ντικ;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Giant squid species wrecked on Scarborough beach this morning. Its parrot beak in the first picture, its eye in the second. Special abysmal jellies. Where’s it to, you Moby Dick? pic.twitter.com/GR6AConTU3

Στα υλικό που μοιράστηκε εμφανίζεται ένας βιολόγος να αφαιρεί σάρκα του καλαμαριού και να αποκαλύπτεται το ράμφος με το οποίο έπιανε τα θηράματα του. Διακρίνονται, επίσης, τα τεράστια μάτια του καλαμαριού που έχουν το μέγεθος μπουνιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η dailymail, πριν από λίγους μήνες ξεβράστηκε στην ίδια παραλία άλλο ένα τεράστιο καλαμάρι.

Πηγή: ethnos.gr

