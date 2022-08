Εξερράγη νάρκη σε παραλία στην Οδησσό: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες (vid)

Στο σημείο βρίσκονταν τουρίστες που είχαν πάει να κάνουν μπάνιο…

Η νάρκη εξερράγη, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε στο παραθαλάσσιο χωριό Ζατόκα της Μαύρης Θάλασσας. Από την έκρηξη στην παραλία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες από τις αρχές της Οδησσό που καλούν τους κατοίκους να μην κολυμπούν στα νερά δίπλα στην εμπόλεμη πόλη-λιμάνι.

Την σοκαριστική στιγμή από την έκρηξη της νάρκης στο χωριό της Οδησσού κατέγραψε κάμερα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο είχε προηγηθεί η έκρηξη μιας άλλης νάρκης σε παραλία της Οδησσού, η οποία σκότωσε έναν 50χρονο πατέρα μπροστά στα μάτια της τρομοκρατημένης οικογένειάς του. Επίσης, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτιμά ότι χιλιάδες ρωσικές νάρκες έχουν τοποθετηθεί στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Ορισμένες ενεργοποιούνται με την επαφή, ενώ άλλες πυροδοτούνται σε τυχαία χρονικά διαστήματα, αποτελώντας σημαντική απειλή για τους αμάχους.

Πηγή: newsit.gr

