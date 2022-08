Σικάγο: Μακελάρης πάτησε ανθρώπους με αυτοκίνητο και τους άφησε να πεθαίνουν

Το βίντεο από το έγκλημα του μακελάρη στο Σικάγο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Κυριακή (14.8.2022). Από ότι φαίνεται, μια ομάδα ανθρώπων βρισκόταν στη μέση του δρόμου και τσακωνόντουσαν, όταν ξαφνικά περνάει το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και τους πετάει στον αέρα.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, που επικαλείται δηλώσεις αστυνομικών του Σικάγο, το φρικιαστικό γεγονός συνέβη σε ένα τετράγωνο της λεωφόρου S. Jeffery Blvd κοντά στο Jackson Park, στα νότια της πόλης. Ο μακελάρης πήρε σβάρνα τέσσερις ανθρώπους, με τους τρεις από αυτούς να πεθαίνουν ακαριαία.

Ο ένας από τους τέσσερις μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αλλά η κατάστασή του παραμένει άγνωστη ενώ η αστυνομία κάνει έρευνες για το αυτοκίνητο και τον οδηγό του αλλά και τους λόγους του μακελειού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Dash cam footage of hit & run in the Jackson Park Highlands neighborhood that occurred at about 5 a.m this morning. #chicago #chicagosscanner pic.twitter.com/dnH5XSyI72