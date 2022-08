Αρμενία: Iσχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων του Γερεβάν - Άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 20 να τραυματιστούν και να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται για να βγάλουν ανθρώπους από τα ερείπια, δήλωσε ο Λεβόν Σαρνταριάν, εκπρόσωπος του δημάρχου του Ερεβάν. Η έκρηξη έγινε σε περιοχή όπου ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα, είπε.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού πάνω από την αγορά, ενώ ακούγονται διαδοχικές εκρήξεις. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε τον δήμαρχο της πόλης που ανέφερε ότι ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων έχει παγιδευτεί στα ερείπια.

Το αρμενικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αρμενίας και ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε κτήριο στη λιανική αγορά Surmalu, περίπου 2 χιλιόμετρα νότια του κέντρου του Γερεβάν, όπου πωλούνται πυροτεχνήματα.

Πηγή: newsbomb.gr

❗More shots from #Yerevan, #Armenia where you can hear a series of pops. Presumably fireworks are detonating. pic.twitter.com/JP5quOL7qs