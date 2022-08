Πιο σουρεάλ... πεθαίνεις: Βορειοκορεάτες μαθαίνουν ότι ο Κιμ είχε κορωνοϊό και βαλαντώνουν στο κλάμα (vid)

Μάλιστα η αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Τζο Γιονγκ, αποκάλυψε πως και εκείνος «είχε πυρετό», εξαίροντας τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως ανέφερε, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «παρότι ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν ξεκουράστηκε ούτε στιγμή» διότι «σκεφτόταν αυτούς που έπρεπε να λάβουν φροντίδα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχουν τα πλάνα από την ομιλία της Κιμ Τζο Γιονγκ, στα οποία φαίνεται το κοινό να βάζει τα κλάματα όταν αποκάλυψε ότι και ο αδερφός της, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει νοσήσει και αυτός από κορωνοϊό.

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Κορέα, από τις πρώτες χώρες του κόσμου που έκλεισε τα σύνορά της τον Ιανουάριο του 2020, μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού στη γειτονική Κίνα και υποστήριζε για καιρό ότι μπόρεσε να αποκρούσει την πανδημία. Όμως τη 12η Μαΐου, η Πιονγκγιάνγκ παραδέχθηκε πως βρισκόταν σε εξέλιξη ξέσπασμα και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε προσωπικά τον αγώνα κατά της πανδημίας.

Μετά την 29η Ιουλίου, δεν έχει αναφερθεί από την βορειοκορεατική κυβέρνηση καμία περίπτωση ασθενούς «με πυρετό». Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν την Τετάρτη (10.08.2022) έδωσε εντολή να αρθούν τα «μέγιστα» μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης τη πανδημίας που επέβαλε τον Μάιο, προσθέτοντας πως η χώρα του πρέπει να διατηρήσει «ατσάλινο φραγμό» κατά της επιδημίας και να «εντείνει το έργο» για την αντιμετώπισή της «ως το τέλος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης».

The KCTV broadcast Thursday afternoon cut to soldiers in the crowd as she warned the "little South Korean authorities" of a "strong revenge response" if they continue "dangerous shit that could introduce the virus into our country," and showed the crowd cheering after the remarks pic.twitter.com/RVQll6oYd6