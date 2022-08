Ο Λαρς φον Τρίερ πάσχει από Πάρκινσον - Τι έλεγε το 2018 για το τρέμουλο στα χέρια (vid)

Ο Λαρς Φον Τρίερ, ο διάσημος και αμφιλεγόμενος Δανός σκηνοθέτης, διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Zentropa, την οποία ο σκηνοθέτης ίδρυσε το 1992 μαζί με τον παραγωγό Peter Aalbæk Jensen, ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης είναι «σε καλή διάθεση και υποβάλλεται σε θεραπεία για τα συμπτώματά του», ενώ ολοκληρώνει την επερχόμενη τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής τριλογίας της σειράς του.

Η ταινία «The Kingdom Exodus» κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο και ο Λαρς φον Τρίερ θα συμμετάσχει σε περιορισμένες εκδηλώσεις τύπου που θα συνοδεύουν την κυκλοφορία της στο Mubi αργότερα φέτος, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Τι είχε πει ο σκηνοθέτης για το τρέμουλο των χεριών το 2018

Σε συνέντευξή του στον «Guardian» το 2018, ο φον Τρίερ απέδωσε το τρέμουλο των χεριών του στα αντικαταθλιπτικά και στη στέρηση του αλκοόλ.

«Δουλεύω πάνω στον αλκοολισμό μου, πράγμα που είναι καλό», είχε πει τότε για να συνεχίσει: «Είχα μια περίοδο οκτώ μηνών όπου δεν έπινα, και θα επιστρέψω και πάλι σε αυτό σύντομα. Αλλά έχω αυτό το "εργαλείο" του αλκοόλ που χρησιμοποιώ όταν πρέπει. Και, αν έχω μια πολύ μεγάλη κρίση άγχους, είναι το μόνο πράγμα που θα με βοηθήσει».

Η επιστροφή του μετά από 7 χρόνια

Ο 66χρονος σήμερα φον Τρίερ βρέθηκε στις Κάννες κατά την πρεμιέρα της πιο πρόσφατης ταινίας του «Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ».

Στην ουσία αυτή η προβολή σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ μετά από επτά χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων το φεστιβάλ τον κήρυξε «persona non grata».

Αστειευόμενος είχε πει ότι θα μπορούσε να συμπάσχει με τον Χίτλερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου για την ταινία του 2011 «Melancholia».

Θαυμαστές και πολέμιοι

Εκτός από το «Nymphomaniac» του 2013, όλες οι ταινίες του φον Τρίερ έχουν κάνει ντεμπούτο στην Κρουαζέτ, ξεκινώντας το 1991 με την πρώτη του ταινία, «Europa», και συνεχίζοντας με το «Breaking the Waves» (1995), το «Dancer in the Dark» (2000), το «Dogville» (2003) και τον «Αντίχριστο» (2009).

Ο φον Τρίερ παραμένει ένας από τους πιο πολωτικούς σκηνοθέτες που εργάζονται σήμερα. Το μανιφέστο του «Dogme 95» έφερε επανάσταση στον κινηματογράφο κυρίως για την αυθεντικότητά του.

Το μαύρο χιούμορ που διέπει μεγάλο μέρος της δουλειάς του, καθώς και η συγκρουσιακή προσέγγισή του στις σχέσεις των δύο φύλων, τον έχουν κάνει να έχει αφοσιωμένους θαυμαστές αλλά και παθιασμένους πολέμιους.

