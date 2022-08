Πέθανε η πρωταγωνίστρια του μιούζικαλ «Grease» Ολίβια Νιούτον Τζον

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον.

Η διάσημη ηθοποιός – μουσικός, Ολίβια Νιούτον Τζον (Olivia Newton John) πέθανε το πρωί της Τρίτης, σε ηλικία 73 ετών.

H αγαπημένη καλλιτέχνιδα ήταν στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια, έχοντας κοντά της οικογένεια και φίλους. Η είδηση έγινε γνωστή από το επίσημο προφίλ της στο Facebook, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο:

Η φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου ή μηχανής με έως 12 άτοκες δόσεις!

σύγκριση ανάμεσα σε 27 ασφαλιστικές εταιρίες

«Η Ολίβια υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερο από 30 χρόνια, καθώς μοιραζόταν το ταξίδι της με τον καρκίνου του στήθους», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τού συζύγου της, Τζον Ίστερλινγκ για τον θάνατό της.

Olivia Newton-John: Ποια ήταν

Η Ολίβια Νιούτον Τζον (26 Σεπτεμβρίου 1948) ήταν Αγγλο-Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμμι, μπήκε πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100, ενώ δυο δίσκοι της κατέλαβαν την πρώτη θέση στο Billboard 200. Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έγιναν χρυσοί.

Έχοντας πουλήσει 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως, θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) με το ομώνυμο τραγούδι να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής και το single «You're the One That I Want», με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα να είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Νιούτον Τζον υπήρξε ακτιβίστρια για ζητήματα του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε ταχθεί υπέρ της υπεράσπισης της υγείας και έχει αναμιχθεί με αρκετές φιλανθρωπίες, προϊόντα υγείας και εράνους.

Απέκτησε μια κόρη με τον πρώτο της συζυγο, τον ηθοποιό Ματ Λάττανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ.

Πηγή: ethnos.gr