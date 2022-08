Από μια κλωστή: «Σειρήνες» πολέμου στην Ταϊβάν - Η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους (vids)

Από μία κλωστή κρέμεται η ειρήνη στην Ταϊβάν, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), η Κίνα πραγματοποιεί τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια των τελευταίων δεκαετιών με χρήση πραγματικών πυρών, στον απόηχο της επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη νήσο, Νάνσι Πελόζι που προκάλεσε αναβρασμό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από το πρακτορείο Reuters, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ο κινεζικός στρατός εκτόξευσε "πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους" (τύπου Dongfeng) στα ύδατα γύρω από τις βορειοανατολικές και νοτιοδυτικές ακτές της Ταϊβάν.

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν γνωστοποίησε ότι ενεργοποίησε σχετικά αμυντικά συστήματα ως απάντηση στην εκτόξευση, προσθέτοντας ότι καταδικάζει την παράλογη ενέργεια της Κίνας, η οποία κατέστρεψε περιφερειακό κομμάτι.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Πυραυλική Δύναμη, όπως ανέφεραν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι "χτύπησε τον στόχο με ακρίβεια".

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το CNN, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan κατευθύνεται νοτιοανατολικά της Ταϊβάν.

Για ανεύθυνες πρακτικές κατηγορούν την Κίνα οι ΗΠΑ

Η επιλογή της Κίνας να διεξαγάγει στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη νήσο δεν δείχνει «υπευθυνότητα», καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, προειδοποίησε χθες Τετάρτη (03/08) ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, ο Τζέικ Σάλιβαν.

«Όταν ένας στρατός διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν (...) δοκιμές πυραύλων και γυμνάσια με πραγματικά πυρά (...) η πιθανότητα να υπάρξει επεισόδιο είναι πραγματική», είπε ο κ. Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR. «Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνει η Κίνα δεν είναι υπεύθυνο», συνέχισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε την Κίνα «να ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο και να αποφύγει κάθε είδους κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λαθεμένο ή κακό υπολογισμό στους αιθέρες ή στις θάλασσες».

Τα γυμνάσια «αυξάνουν τις εντάσεις στο στενό (σ.σ.: της Ταϊβάν)», επέμεινε.

Η Νάνσι Πελόζι, που αναχώρησε από τη νήσο την Τετάρτη, ήταν η πιο υψηλόβαθμη αμερικανίδα αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ταϊπέι έπειτα από 25 χρόνια.

Διαβεβαιώνοντας πως πήγε «ειρηνικά» στην περιοχή ως «φίλη», η 82χρονη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων διεμήνυσε ταυτόχρονα πως οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την Ταϊβάν, η οποία έχει δική της κυβέρνηση η οποία εκλέγεται δημοκρατικά και ζει υπό τη μόνιμη απειλή εισβολής του κινεζικού στρατού.

Υπενθυμίζεται πως, χθες, Τετάρτη, οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν ότι άλλα 27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, έναντι 21 την προηγουμένη, παρεισέφρησαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ή ADIZ, από το αρκτικόλεξο του όρου air defense identification zone στα αγγλικά), που πάντως είναι αρκετά ευρύτερη από τον εναέριο χώρο της νήσου.

Ο στρατός της Ταϊβάν "προετοιμάζεται για πόλεμο χωρίς να επιδιώκει πόλεμο"

Από την πλευρά τους, ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα πως «προετοιμάζονται για πόλεμο χωρίς να επιδιώκουν πόλεμο», την ώρα που γύρω από το νησί βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει πως θα τηρήσει την αρχή της προετοιμασίας για πόλεμο χωρίς την επιδίωξη πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του και διεμήνυσε ότι θα αντιδράσει με προσήκοντα τρόπο στις ενέργειες «του εχθρού» στο στενό της Ταϊβάν.

«Προστατεύοντας την πατρίδα, μέρα νύχτα, ο εθνικός στρατός στέκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της επικράτειας και υπερασπίζεται σταθερά την κυριαρχία της χώρας! Μην φοβάστε τις απειλές και τις προκλήσεις, προετοιμαστείτε για πόλεμο χωρίς να επιδιώκετε τον πόλεμο και μην αποφεύγετε τον πόλεμο όταν τον αντιμετωπίζετε.

Να έχετε αποφασιστικότητα, ικανότητα και αυτοπεποίθηση να προστατεύσετε τη δημοκρατία και την ελευθερία!», αναφέρεται σε ανάρτηση του πρακτορείου στρατιωτικών ειδήσεων της Ταϊβάν.

#BREAKING @AFP journalists see projectiles fired by Chinese army into Taiwan Strait pic.twitter.com/yPYDKV2agn — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

#UPDATE China begins its largest-ever military exercises encircling Taiwan.



Taiwan's defence ministry says it is closely watching the drills and that the island was prepared for conflict, but would not seek ithttps://t.co/XL8EoSrxMQ pic.twitter.com/1JWKs7YYhO — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022