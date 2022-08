Κάρμα: Βρετανός πέθανε από ανακοπή ενώ χτυπούσε τη σύντροφό του

Σύμφωνα με τους Times της Βρετανίας, ο 40χρονος Ρίκι Μπάιμπι, πρώην αστέρι του ράγκμπι, επιτέθηκε βάναυσα στη φίλη του, Τζένι Πλατ, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπάιμπι υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην σύντροφό του, στις 16 Ιουλίου, και λίγο αργότερα κατέληξε.

Η γυναίκα βγήκε αιμόφυρτη από το δωμάτιο στο ξενοδοχείο Continentale της Φλωρεντίας, ζητώντας βοήθεια. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία, τη νύχτα που πέθανε ο Μπάιμπι ήταν εντελώς εκτός ελέγχου και της επιτέθηκε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις. Η 44χρονη Πλατ δεν μπορούσε να μιλήσει στην αστυνομία για μια εβδομάδα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο, η ίδια θα χρειαστεί συνεχή ιατρική φροντίδα, ενώ, όπως είναι λογικό, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Πηγή: news247.gr

