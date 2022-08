Στο σημείο της φωτιάς έχουν σπεύσει πάνω από 100 πυροσβέστες και 15 οχήματα ενώ έχουν σηκωθεί και ελικόπτερα. Πάντως παρά τους πυκνούς καπνούς τα δρομολόγια των αεροπλάνων εκτελούνται κανονικά.

Πηγή: newsit.gr

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI