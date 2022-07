Αδιανόητο ρατσιστικό έγκλημα στην Ιταλία: Στραγγάλισε Νιγηριανό που του ζήτησε λίγα χρήματα

Στην αρχή, ο δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι ο Νιγηριανός (ανάπηρος μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα) παρενόχλησε την αρραβωνιαστικιά του. Κατά την ανάκριση, όμως, διαπιστώθηκε ότι δε συνέβη κάτι τέτοιο, και ότι ο Ογκορκούκβου είχε ζητήσει, επαιτώντας, λίγα χρήματα από τον Φερλάτσο.

Αίσθηση προκάλεσε ότι ενώ πολλοί κάτοικοι της Τσιβιτανόβα τράβηξαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, κανείς δεν παρενέβη για να σταματήσει τη δολοφονική βία του 32χρονου. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ιταλίας, από την άκρα δεξιά των Αδελφών της Ιταλίας, μέχρι την Ιταλική Αριστερά, καταδίκασαν χωρίς καμία περιστροφή την βάρβαρη αυτή δολοφονία.

Εκατό περίπου Νιγηριανοί που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο σημείο της δολοφονίας, και εξέφρασαν την πικρία και την αγανάκτησή τους για το ότι κανένας αυτόπτης μάρτυρας δεν προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο συμπατριώτη τους.

Πηγή: ethnos.gr

This is Italy in 2022, one hundred years after the March on Rome.



An Italian fascist murdered a disabled Nigerian man. This is the video of the beginning. People watched. People filmed with their smartphones. No one helped the victim.



