Καμπούλ: 19 νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από έκρηξη σε αγώνα κρίκετ (vid)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα τουρνουά κρίκετ στην Καμπούλ, καθώς μια ισχυρή έκρηξη στις κερκίδες του Διεθνούς Σταδίου της πόλης είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη περισσότερων.

Στο Διεθνές Στάδιο της Καμπούλ διεξαγόταν το τουρνουά «Shapezis» και αρκετός κόσμος βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τους αγώνες, σε ένα άθλημα αρκετά αγαπητό στο Αφγανιστάν.

Κατά τη διάρκεια αγώνα μια ισχυρή έκρηξη στις εξέδρες προκάλεσε το θάνατο 19 ανθρώπων, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία, ενώ υπάρχουν και τραυματίες, με την Αστυνομία να επιβεβαιώνει για τους τραυματισμούς, αλλά όχι και τον αριθμό τους. Όσοι ήταν στις γύρω εξέδρες, μετά την έκρηξη άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

«Καταδικάζω έντονα την επίθεση της Παρασκευής στο Διεθνές Στάδιο Κρίκετ της Καμπούλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 αμάχους και προκάλεσε επιπλέον θύματα.

Οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτών απαγορεύονται αυστηρά σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) July 29, 2022

An explosion happened in cricket ground in Kabul city during a match a few minutes ago pic.twitter.com/WiBUJlEt9P — khalilminawi (@khminawi) July 29, 2022