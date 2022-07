Τραγωδία στις ΗΠΑ με 7χρονο αγοράκι που βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο ρούχων (vid)

Την Πέμπτη (28/), περίπου στις 5:20 π.μ., οι γονείς του Troy Khoeler υπέβαλαν αναφορά αγνοούμενου, είπε ο Robert Minchew της Μονάδας Ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Harris σε μια συνέντευξη Τύπου.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, «έκαναν μια σύντομη συνέντευξη για την αναφορά του αγνοούμενου» με τους γονείς του παιδιού, είπε ο Minchew. «Τα πράγματα που παρατήρησαν τους οδήγησαν να ψάξουν καλά το σπίτι σε εκείνο το σημείο. Βρήκαν ένα νεκρό 7χρονο παιδί στο πλυντήριο του γκαράζ». Αργότερα είπε ότι η Τρόι βρέθηκε στις 7:20 π.μ.

Στη συνέχεια, η μονάδα ανθρωποκτονιών κλήθηκε να ερευνήσει και οι γονείς του παιδιού «χωρίστηκαν και κρατήθηκαν, κάτι που είναι τυπική διαδικασία», είπε ο Minchew.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Τρόι ήταν ανάδοχο παιδί το οποίο οι γονείς πιθανώς υιοθέτησαν το 2019. Γίνονται έρευνες για να επιβεβαιώσουν εάν η οικογένεια τον υιοθέτησε επίσημα.

Όταν ρωτήθηκε τι έκανε την αστυνομία να ερευνήσει το σπίτι, ο Minchew είπε ότι ήταν “κανονική αστυνομική διαδικασία”, προσθέτοντας: “Ήταν νωρίς το πρωί, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η πόρτα είχε ανοίξει ή ότι άνοιξε ένα παράθυρο. Αφού έψαξαν τη γειτονιά, δεν κατάφεραν να βρουν το παιδί. Το επόμενο λογικό βήμα, πιστεύω, είναι να ψάξουν το σπίτι».

Πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν το παιδί μπήκε μόνο του στο πλυντήριο και είπε ότι «δεν μπορούσε να σχολιάσει» τυχόν εγκληματική ενέργεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Πηγή: enikos.gr

NOW - MISSING 7 YEAR OLD BOY - 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision - Troy Khoeler.



He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.



He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME