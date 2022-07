Συναγερμός στον Καναδά - Αναφορές για πυροβολισμούς

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Toronto Star, η αστυνομία κάνει αναφορές και για θύματα, λέγοντας πως πρόκειται για περαστικούς.

Για το περιστατικό έχει ταυτοποιηθεί τουλάχιστον ένας ύποπτος και οι Αρχές προς το παρόν δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα. Η αστυνομία περιγράφει τον ύποπτο ως άνδρα, καυκάσιο, με σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε καφέ φόρμα με μπλε και πράσινο πουκάμισο παραλλαγής.

Τέλος, ζητά από τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή.

Πηγή: ethnos.gr

