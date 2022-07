Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα – Σε συναγερμό οι αρχές

Όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, εξερράγη σήμερα, ανεβάζοντας στον βαθμό 5 το επίπεδο συναγερμού.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα έδωσε εντολή στην κυβέρνηση εντολή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, μετέδωσε το ιαπωνικό ενημερωτικό δίκτυο NHK.

Η αρμόδια ρυθιστική αρχή ανακοίνωσε ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες στην λειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Σεντάι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημίες στην περιοχή του ηφαιστείου.

Πηγή: newsit.gr



JUST IN 🚨 Japanese authorities raise eruption alert level to the highest after #Sakurajima volcano in the west of country erupts



pic.twitter.com/n8VXPYzrlQ