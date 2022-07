Βραζιλία: Πολύνεκρη επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο

Δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη σε αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για 16 από τα φερόμενα μέλη συμμορίας, μια κάτοικο της περιοχής και έναν αστυνομικό.

Περίπου 400 άτομα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, με τη συνδρομή τεσσάρων ελικοπτέρων, συμμετείχαν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη φαβέλα Αλεμάο.

Moradores registram tiros em operação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro

Η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο εξαπολύει συχνά θανατηφόρες επιδρομές σε παραγκουπόλεις, αποσκοπώντας στην εξάρθρωση συμμοριών που λυμαίνονται την ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος Μπολσονάρου έχει υποστηρίξει ανοικτά τις αμφιλεγόμενες τακτικές της αστυνομίας στην εκστρατεία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι συμμορίτες πρέπει να «πεθαίνουν σαν κατσαρίδες».

Μετά την επιδρομή, κάτοικοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομείο. «Η αστυνομία δεν έχει στόχο να τους συλλάβει, αλλά να τους σκοτώσει», κατήγγειλαν.

Οργισμένοι κάτοικοι αποδοκίμασαν τους αστυνομικούς για την αιματηρή επιχείρηση: «Φοβόμαστε να ζήσουμε εδώ. Πού βρισκόμαστε; Στο Αφγανιστάν; Σε πόλεμο; Στο Ιράκ; Αν θέλουν πόλεμο, στείλτε τους στο Ιράκ».

Πηγή: newsbomb.gr