Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει ήπια συμπτώματα. Του έχει χορηγηθεί το Paxlovid και -σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC- θα απομονωθεί στον Λευκό Οίκο και θα συνεχίσει να εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πηγή: newsit.gr

BREAKING: President Joe Biden has tested POSITIVE for covid-19 per WH statement pic.twitter.com/xZMNQDqe5i