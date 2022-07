Ο Πούτιν όπως θα δείτε στο βίντεο δεν φαντάζεται στην αρχή ότι θα περιμένει τόσο και καθώς περνούν τα δευτερόλεπτα κάνει γκριμάτσες για το καψόνι από τον Ερντογάν.

Τελικά όταν εμφανίζεται ο Τούρκος Πρόεδρος ο Ρώσος ομόλογός του ανοίγει τα χέρια σαν να λέει: «άντε ρε άνθρωπε μας έχεις στημένους εδώ τόση ώρα όρθιους…»

Πηγή: newsit.gr

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek