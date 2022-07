Λονδίνο πιο ζεστό από τη Σαχάρα - Πάνω από 1.000 θάνατοι σε Ισπανία και Πορτογαλία (vids)

Στην Ισπανία περισσότεροι από 3.2000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή Mijas, με ορισμένους πάντως να καταφέρνουν να επιστρέψουν αργότερα.

Στην Πορτογαλία, οι φωτιές είναι προς το παρόν υπό έλεγχο.

Η Ellen McCurdy, η οποία ζει στην περιοχή της Μάλαγα, είπε στο Reuters: «Απλώς αρπάξαμε κάποια απαραίτητα και κυριολεκτικά τρέξαμε. Υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα».

Στη Βρετανία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για ζέστη σε μεγάλα τμήματα της Αγγλίας, από το Γιορκ και το Μάντσεστερ έως το Λονδίνο και τα νοτιοανατολικά.

Η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι 38,7 βαθμοί στο Κέμπριτζ το 2019, αναφέρει το BBC. Σήμερα καύσωνας αναμένεται σε ολόκληρη την Ουαλία και σε τμήματα της Σκωτίας.

Το Λονδίνο θα είναι ένα από τα πιο ζεστά μέρη σήμερα Δευτέρα 18/7, με θερμοκρασίες που θα ανέβουν περισσότερο και από τη Δυτική Σαχάρα και την Καραϊβική. Η πρωτεύουσα προβλέπεται να είναι σήμερα πιο ζεστή από την Ντάχλα στη Δυτική Σαχάρα (24°C), το Νασάου στις Μπαχάμες (32°C.), το Κίνγκστον στην Τζαμάικα (33°C.), τη Μάλαγα στην Ισπανία (28°C.) και την Αθήνα στην Ελλάδα (35°C.).

Ο καύσωνας θα συνεχιστεί και αύριο Τρίτη 19/7 και δροσιά αναμένεται από την Τετάρτη. Είναι η πρώτη φορά που το Met Office εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση από πέρσι που ξεκίνησε να λειτουργεί.

Πηγή: newsbeast.gr

#Heatwave2022 continues with a a very warm start Monday, temperatures rising rapidly under strong sunshine throughout the morning, reaching into the mid to high thirties for many.



