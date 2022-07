Jak Knight, tο παιδί φαινόμενο του Netflix - Ποιος ήταν ο stand up κωμικός που πέθανε στα 28 του

Θλίψη στο Χόλiγουντ από τον ξαφνικό θάνατο του Τζακ Νάιτ (Jak Knight). Ο 28χρονος stand-up κωμικός, συγγραφέας και ηθοποιός Jak Knight, γνωστός για τη συνδημιουργία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά του Peacock «Bust Down» και για τη δουλειά του στο «Pause With Sam Jay», πέθανε το βράδυ της Πέμπτης στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η αιτία του θανάτου δεν έγινε γνωστή.

Ο Knight ήταν συνδημιουργός του «Bust Down», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο, μαζί με τον Jay, τον Langston Kerman και τον Chris Redd, οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν στη σειρά. Ο πρώτος κύκλος της σειράς, διάρκειας έξι επεισοδίων, επικεντρώθηκε σε τέσσερις χαμηλόμισθους υπαλλήλους σε ένα καζίνο της Ιντιάνα. Ο χαρακτήρας του Knight -που ονομαζόταν επίσης Τζακ- ήταν ένας εργαζόμενος στην αποθήκη και ο νεότερος και πιο άγριος της δεμένης φιλικής ομάδας. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Knight ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός της σειράς και έγραψε δύο επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας.

Σύμφωνα με το Variety, πριν από το «Bust Down», ο Knight εργάστηκε ως σεναριογράφος στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Lucas Bros. Moving Company» του Fox το 2013 και ως υπεύθυνος επεξεργασίας σεναρίου σε μια σεζόν του «Black-ish». Έγραψε για την κωμική σειρά σκετς του Bill Burr στο Roku Channel «Immoral Compass» και άρχισε να εργάζεται ως σεναριογράφος και παραγωγός στο «Big Mouth» το 2018, για το οποίο έδωσε και τη φωνή του χαρακτήρα του Devon, ενός αρθριτικού 13χρονου. Από το 2021, ο Knight ήταν παραγωγός και τακτικός παρουσιαστής στο «Pause With Sam Jay», μια βραδινή εκπομπή που παρουσίαζε ο συνάδελφός του κωμικός Jay. Αναφέρθηκε επίσης ως συγγραφέας σε επτά επεισόδια της δεύτερης σεζόν της εκπομπής, η οποία προβλήθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Ως stand-up, ο Knight ανακηρύχθηκε Comedy Central Comic to Watch το 2014 και New Face το 2015 στο Just for Laughs Festival του Μόντρεαλ. Το 2015 εμφανίστηκε στο Oddball Comedy Festival και άνοιξε για κωμικούς όπως οι Dave Chappelle, Joel McHale, Eric Andre, Moshe Kasher και Aziz Ansari. Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε εκπομπές όπως «The Meltdown With Jonah and Kumail», «Adam Devine's House Party» και «@Midnight». Το ημίωρο stand-up special του έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2018 ως μέρος της σειράς «Comedy Lineup» του streamer.

Ο Knight είχε πρόσφατα ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «First Time Female Director», το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Chelsea Peretti, που ήταν και η πρώτη του κινηματογραφική δουλειά.

Πηγή: ethnos.gr