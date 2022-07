Φωτιές σε όλη την Ευρώπη: Συγκλονιστικές εικόνες από Πορτογαλία, Γαλλία και Κροατία (vids)

Οι πυρκαγιές μαίνονται στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Κροατία, καίγοντας σπίτια και απειλώντας μέσα διαβίωσης, καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης «ψήνεται» από ένα κύμα καύσωνα που έχει ωθήσει τον υδράργυρο πάνω απο τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Στην κεντρική περιοχή Λεϊρία της Πορτογαλίας, εξαντλημένοι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να ελέγξουν τις φλόγες που έχουν αναζωπυρωθεί από τους ισχυρούς ανέμους. Πλάνα από την περιοχή την Τετάρτη (13/7) έδειξαν καπνό να σκοτεινιάζει τον ουρανό και να υψώνεται σε έναν αυτοκινητόδρομο, ενώ φλόγες έγλειφαν τις στέγες των σπιτιών σε ένα μικρό χωριό.

«Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα», δήλωσε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, καθώς συμμετείχε σε ενημέρωση με το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο IPMA. «Είναι απολύτως κρίσιμο να αποφύγουμε νέα γεγονότα γιατί αυτό οδηγεί στην εξάντληση των πυροσβεστών και όλων των άλλων... που κάνουν ό,τι μπορούν για να ελέγξουν την κατάσταση».

Η πιο ανησυχητική πυρκαγιά ήταν κοντά στην πόλη Πομπάλ, όπου την Πέμπτη αεροσκάφη και ελικόπτερα έριχναν νερό στις φλόγες που κατέστρεψαν μια πλαγιά με εύφλεκτα πεύκα και ευκάλυπτους. «Όταν φτάνει στον ευκάλυπτο είναι σαν έκρηξη», είπε ο Antonio, ένας ηλικιωμένος κάτοικος του κοντινού χωριού Gesteira, καθώς παρακολουθούσε με αγωνία τις φλόγες που πλησίαζαν.

Στη δυτική Ισπανία, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στην περιοχή της Εστρεμαδούρα την Τρίτη έπληξε την επαρχία Σαλαμάνκα στην περιοχή της Καστίλλης και του Λεόν, οδηγώντας στην απομάκρυνση 49 παιδιών από μια καλοκαιρινή κατασκήνωση την Πέμπτη.

Οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν ότι κάηκαν περισσότερα από 9.900 στρέμματα γης. Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο καύσωνας θα φτάσει στο αποκορύφωμά του αργότερα την Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της νότιας Ισπανίας.

Εκκενώσεις και απομακρύνσεις

Στην ακτή της Αδριατικής στην Κροατία, πυροσβεστικά αεροπλάνα έριξαν νερό πάνω από φλεγόμενα δάση και στρατεύματα κλήθηκαν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες που μάχονται για να περιορίσουν τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές γύρω από το Ζαντάρ και το Σίμπενεκ.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες με την υποστήριξη εννέα αεροπλάνων αντιμετώπιζαν δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν την Τρίτη. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 5.300 στρέμματα, αριθμός που έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες 24 ώρες.

«Η κατάσταση στο έδαφος είναι δυσμενής, υπάρχει η καυτή ζέστη και ο άνεμος», δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ η Φαμπιέν Μπούτσιο, νομάρχης του τμήματος Ζιρόντ. «Και, καθώς πρόκειται να πέσει η νύχτα, δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναέρια μέσα μας». Προέτρεψε επίσης τους τουρίστες που σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές στην περιοχή να το αποφύγουν για λίγες μέρες ή εβδομάδες.

Μία από τις δύο πυρκαγιές της Ζιρόντ ήταν γύρω από την πόλη Landiras νότια του Μπορντό, όπου έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα, οι δρόμοι έχουν κλείσει και 500 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί. Η άλλη πυρκαγιά, ήταν κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού, κοντά στον "Dune du Pilat" - τον ψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη - στην περιοχή Arcachon Bay, πάνω από τον οποίο φάνηκαν να υψώνονται πυκνά σύννεφα καπνού

Περίπου 6.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα γύρω κάμπινγκ την Τετάρτη και άλλοι 4.000 άνθρωποι νωρίς την Πέμπτη. Μια πυρκαγιά ξέσπασε επίσης κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Tαρασκόν την Πέμπτη, και έκαψε αρκετές εκατοντάδες στρέμματα. «Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τόσο σφοδρή πυρκαγιά» στην περιοχή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης

Ευρώπη, το hotspot του καύσωνα

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική χερσόνησο Ντάτσα της Τουρκίας, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε την Τετάρτη πυροδοτήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και απείλησε κατοικημένες περιοχές. Οι επιστήμονες λένε οτι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο για την αυξημένη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες, που έπληξαν επίσης περιοχές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες.

Μια μελέτη στο περιοδικό Nature την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι ο αριθμός των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τρεις έως τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι στα υπόλοιπα βόρεια μεσαία γεωγραφικά πλάτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. «Η Ευρώπη επηρεάζεται πολύ από τις αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία», δήλωσε στο Reuters ο συγγραφέας Kai Kornhuber, επιστήμονας του κλίματος στο Πανεπιστήμιο Columbia. Είναι ένα hotspot του καύσωνα».

Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι καλωσόρισαν τη ζέστη. Στην Κατάνια, στην ανατολική ακτή της Σικελίας της Ιταλίας, τουρίστες και ντόπιοι συνωστίζονταν σε καφετέριες για να φάνε γρανίτα, ένα παγωμένο επιδόρπιο, και πήδηξαν στη θάλασσα για να δροσιστούν. «Η ζέστη εδώ είναι λίγο κουραστική, αλλά νομίζω ότι είναι το λιγότερο κουραστικό πράγμα που αντιμετωπίζουμε φέτος, το ανέχομαι με χαρά», δήλωσε ο κάτοικος της Κατάνια, Πιερπάολο.

Πηγή: newsbomb.gr

Europe’s wildfire season rages on. Here in the Leiria region of Portugal a wildfire burned all the way up to the border of the village. Extreme fire behavior ripped all around this town. We talk how Europes tactics differ from ours on tomorrows Podcast #portugal #Europe #wildfire pic.twitter.com/JRnDFO7p9j